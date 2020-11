Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/11/2020 21:53

Avec lui PS5 et Xbox Series X / S déjà sur le marché, les gérants de Microsoft et Sony sIls sont très occupés. Dans le cas de Xbox, Phil Spencer Il a mentionné qu’il considère que les consoles ne sont plus le principal attrait des joueurs, ce qui implique qu’un grand pourcentage préfère profiter de ce passe-temps sur PC.

En entretien pour Le gardien, Spencer Il a souligné qu’il y a environ trois milliards de joueurs dans le monde, mais que seulement 200 millions ont une console de jeux vidéo à la maison. Il estime que ceux qui restent concentrés sur la «guerre des consoles» ne vivent plus dans le présent:

«Je pense que les gens qui veulent nous mettre face à face contre Sony sur la base de qui a vendu le plus de consoles perdent le contexte de ce qu’est le jeu aujourd’hui. J’adore concurrencer Sony et Nintendo parce qu’ils font partie de l’entreprise et le font depuis des décennies. Et oui, nous continuerons à être compétitifs, mais nous devons aussi comprendre qu’il s’agit de créer de super jeux pour que les gens puissent en profiter. »

Spencer a également mentionné que Microsoft Il ne révélera plus combien d’unités de consoles ont été vendues:

«Nous préférons afficher le nombre de joueurs. C’est ce que je veux nous motiver, pas le nombre de morceaux de plastique que nous avons vendus. “

La source: Le gardien

