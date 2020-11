Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 14h55

Phil Spencer une fois de plus, il a parlé à Bloomberg à propos du lancement de Xbox Series X et Series S. Lors de l’entretien, le chef de Xbox a réitéré que Microsoft continuera d’élargir son catalogue de studios propriétaires, pour autant qu’ils correspondent à la marque.

Interrogé sur l’acquisition récente de Médias ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks, Spencer a noté que l’acquisition a essentiellement doublé le nombre de studios propriétaires en Xbox, mais continuez à chercher plus:

«Les jeux sont ce que les joueurs jouent. Nous construisons ces plates-formes et services pour fournir les meilleurs jeux aux joueurs du monde entier, nous avons donc besoin d’un vaste catalogue d’équipements. Bethesda a essentiellement doublé la taille de nos studios – c’est-à-dire des studios que nous construisons dans le cadre de Xbox – et nous continuons à rechercher plus de personnes. Il est important que nous ayons un flux continu de jeux pour nos utilisateurs et nos plateformes d’abonnement. “