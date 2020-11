Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous savons que la pandémie a fortement affecté les chaînes de distribution et de vente et l’arrivée des nouvelles consoles Sony et Microsoft a dû se faire en ligne car il n’y a pas de conditions et il n’y a pas d’unités disponibles. Si l’on ajoute le phénomène de la revente à cela, on obtient un environnement défavorable pour les joueurs qui voient leurs intentions d’achat frustrées entre les mains d’intérêts tiers. Justement, cette situation a attiré l’attention de Phil Spencer, qui a donné son avis sur la question.

Lors d’un entretien avec The Verge, Phil Spencer, chef de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a évoqué les difficultés que les joueurs ont rencontrées pour obtenir la Xbox Series X. Selon le manager, les situations qui l’ont privé Les fans d’acquérir leur nouvelle console sont quelque chose qui le rend mécontent et qui l’a amené à penser à changer et à innover les modèles avec lesquels les produits sont vendus au consommateur: «nous voulons que les gens sentent qu’il y a des consoles à acheter, et non seulement le jour où tout le monde pourra en avoir un. Je ne sais pas si c’est la bonne décision dans le monde d’aujourd’hui. C’est une façon de penser du vieux monde, les gens vont faire la queue devant un magasin, comme dans la dernière décennie. Je pense que nous devrions nous remettre en question à ce sujet. Est-ce vraiment la chaîne d’approvisionnement des consommateurs dont nous parlons? Est-ce une réalité? Nous en parlons également à nos partenaires de vente au détail. “

À cet égard, le responsable de la Xbox a reconnu que si les choses se sont bien déroulées à ce début, tant pour eux que pour PlayStation, il ne peut s’empêcher de penser aux joueurs agacés de ne pas pouvoir acheter leur Xbox Series X: “Je pense que cette affaire ça se passe bien, tant pour nous que pour Sony. Jim Ryan [de Sony], J’ai beaucoup de respect pour vous, nous avons tous deux regretté le déroulement de ces précommandes et le problème que nous résolvons vraiment alors qu’il semble que nous ayons encore autant de clients en colère, comme nous, parce qu’ils ne peuvent pas obtenir notre produit. Je pense que cela nous encouragera à réfléchir à de nouveaux modèles. Cela pourrait être, une réservation de place. Il peut s’agir de faire les choses directement avec le client. Pourtant, le détaillant pourrait honorer la commande, mais seulement pour que les gens puissent savoir quand ils peuvent obtenir une console. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons. “

