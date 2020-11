Vous devez toujours voir le verre à moitié plein et le patron de la Xbox pense que lorsque le jeu sortira, il sera plus facile d’acheter la série Xbox.

L’absence de Halo Infinite comme jeu de lancement Xbox série x Ce fut un coup dur pour les fans de la saga et de la console Microsoft. C’était le jeu le plus attendu, mais la société de Redmond a décidé de reporter son titre de star jusqu’en 2021 afin que le résultat soit plus optimal et représentatif. Phil Spencer, chef de la division Xbox, a même admis que c’était une erreur de montrer les nouvelles aventures de la Master chef l’été dernier, mais maintenant le manager est en mesure de voir le bon côté.

Spencer affirme que nous verrons un meilleur Halo Infinite avec moins de pénurie de la série Xbox lors de son lancementDans une interview avec le portail The Verge, Spencer a de nouveau été interrogé sur Halo Infinite, et n’a pas nié qu’ils voulaient que “Halo soit un jeu de lancement sur Xbox. Nous pensons que ça aurait été un moment culturel pour nous avec Xbox. La dernière fois que nous l’avons fait, c’était avec la première Xbox et Halo Combat Evolved. »Mais, compte tenu de la situation sanitaire et du stock de la console nouvelle génération, il affirme que devoir attendre n’était peut-être pas si mal.

«À long terme, je pense que ce qui va se passer est que nous aurons un meilleur jeu Halo à un moment où les gens peuvent obtenir plus facilement une console. Halo Infinite sera meilleur avec le temps que nous lui donnerons “, déclare Spencer. Considérant qu’il n’y a désormais pratiquement plus de stock de Xbox Series X et S, il affirme corriger le temps d’attente supplémentaire pour que le parc de consoles soit plus étendu lorsque peut enfin lancer votre jeu star.

Quand Halo Infinite sera-t-il mis en vente? C’est la question à un million de dollars que de nombreux utilisateurs de la famille Xbox veulent résoudre. Il y a quelques jours à peine, Spencer lui-même a assuré qu’il y aurait des nouvelles de haut niveau avant la fin de l’année. Peut-être que nous en saurons plus sur le retour du Spartan 117.

Plus d’informations sur: Halo Infinite, Phil Spencer et Xbox Series X.

