Qualité, design européen et expérience unique. Ce sont les trois piliers sur lesquels l’expérience utilisateur de Fidelio X3, la dernière version des écouteurs populaires Philips très apprécié des audiophiles et des artistes.

Philips Fidelio X3, le nouveau casque disponible en Italie à partir de septembre

Ces écouteurs ont été conçus non seulement pour offrir un son incroyable, mais aussi un confort optimal. Équipé avec écouteurs à clapet double couche, la bande intérieure est légère et douce et s’adapte parfaitement à l’oreille du porteur; le bandeau externe exerce la bonne pression, tandis que les coussinets d’oreille adhèrent harmonieusement.

Là Cuir écossais Muirhead La couleur noire du bandeau et de la bande intérieure a été produite de manière durable et donne une touche sophistiquée au produit. le pavillon ouvert à l’arrière il est à la place équipé d’un revêtement en tissu Kvadrat acoustiquement transparent, qui élimine l’accumulation de pression derrière la membrane.

LES Haut-parleurs acoustiques de 50 mm ils sont équipés de membranes composées de plusieurs couches de polymère et remplies d’un gel anti-vibration, afin de garantir un son équilibré avec des basses intenses, des fréquences moyennes enveloppantes et des aigus détaillés. Le câble fourni avec le Philips Fidelio X3 est équipé d’un adaptateur jack 6,3-3,5 mm, ce qui vous permet d’écouter de la musique à la fois depuis votre smartphone ou tablette et depuis votre système audio domestique.

Idéal pour ceux qui souhaitent vivre une expérience audio hors du commun sans sacrifier le confort tout en pouvant compter sur un produit élégant, le Philips Fidelio X3 ils seront dans vente en Italie à partir de septembre au prix de vente conseillé de 349,99 euros.