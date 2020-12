La retouche photo est un nouveau prétendant sur Android avec PhotoRoom, la célèbre application pour vider les arrière-plans des images: les développeurs l’ont amenée sur Google Play. Édition de photos, collages, personnalisation, vidage d’arrière-plans et bien plus: PhotoRoom est un complément très utile lorsqu’il s’agit de publier du contenu sur les réseaux sociaux.

Télécharger une photo sur Instagram ou la publier sur Twitter ne nécessite pas beaucoup plus que de retirer votre téléphone, d’appuyer sur le déclencheur de l’appareil photo et de partager le résultat. Maintenant, se démarquer du reste n’est pas si facile, surtout lorsque les éditeurs de photos entrent dans l’équation. Comment réaliser sans effort une image unique, personnalisée et conçue par des professionnels? PhotoRoom est très populaire sur iOS car c’est exactement ce qu’il fait. Et il vient de débarquer sur Android avec toutes ses vertus, également ses inconvénients.

Videz le fond des photos, créez des collages et éditez les images à votre guise

PhotoRoom est une application gratuite qui offre collection d’outils basés sur la retouche photo. Sa principale revendication est la possibilité de recadrer parfaitement des personnes à partir d’arrière-plans photo, mais cela ne s’arrête pas là: avec PhotoRoom, vous pouvez obtenir une image créative combinant une multitude d’éléments. Dessins, portraits, objets prédéfinis … Le tout en un clic sur un bouton à l’écran et avec une interface extrêmement simple et intuitive.

L’application dispose de plus de 1000 modèles avec lesquels créer des compositions d’images à votre goût. Il permet d’incorporer des objets et des personnes découpés dans l’arrière-plan, d’ajouter des textes et de modifier leur typographie. En outre, tous les modèles peuvent être personnalisés selon les besoins, soit pour télécharger un collage sur Instagram, soit pour créer des onglets pour une boutique en ligne. Et avec de très bons résultats: PhotoRoom fonctionne bien, il est très puissant et très facile à utiliser.

PhotoRoom est une application gratuite pour une collection d’actions et de modèles, pour le reste vous avez besoin d’un abonnement (29,99 euros par an avec un essai de sept jours). Vous pouvez utiliser la suppression des arrière-plans dans les portraits gratuitement, par exemple; ou créer des collages et autres compositions de base (comprend un petit filigrane qui peut être recadré très facilement). ET toujours avec un accès Internet: PhotoRoom n’effectue pas de processus localement.

PhotoRoom – Éditeur de photos Studio

Partager PhotoRoom, l’application iPhone populaire pour vider les arrière-plans de photos, est maintenant disponible sur Android