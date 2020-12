Le Moto G Stylus 2021 est complètement filtré: découvrez toutes les informations du nouveau mobile Motorola avec stylet intégré.

Écrit par Christian Collado

Grâce à Amazon, nous savons déjà comment sera le nouveau Motorola Moto G Stylus de 2021.

Comme ils le disent de Phone Arena, le géant du shopping sur Internet a a divulgué le nouveau terminal Motorola à l’avance, avec images, fonctionnalités et prix, révélant ainsi toutes les informations que nous avions à connaître sur le successeur de l’actuel Moto G8 Stylus.

Le Moto G Stylus 2021 fera ses débuts avec un design renouvelé

Curieusement, il y a quelques semaines, une autre fuite nous a montré ce que serait apparemment le design du Moto G Stylus 2021. Cependant, ce terminal a un design quelque peu différent de celui du modèle divulgué aujourd’hui.

A cette occasion, on retrouve un borne avec corps en plastique brillant fini en noir et un devant principalement occupé par l’écran Full HD + et 6,8 pouces de diagonale selon la fiche technique partagée par Amazon.

Bien sûr, le stylet optique intégré dans le corps de l’appareil, ce qui permet certaines fonctions axées sur la productivité et la créativité à travers des applications et des fonctions dédiées.

On parle aussi d’un Appareil photo principal de résolution 48 mégapixels, accompagné d’un Capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, et deux capteurs supplémentaires, macro et profondeur, de 2 mégapixels chacun. Sur le devant, un capteur de 16 mégapixels apparaît sur la scène pour donner vie à nos selfies.

Apparemment, le nouveau terminal aurait un Processeur Qualcomm Snapdragon 675 accompagné de 4 Go de RAM, d’une batterie de 4000 mAh et, malheureusement, Android 10 comme système d’exploitation.

Si nous prêtons attention aux informations partagées par Amazon, le Le nouveau Moto G Stylus 2021 serait au prix de 341 $, un chiffre qui semble un peu élevé si l’on tient compte du fait que le modèle actuel a été lancé au prix de 299 euros. Dans tous les cas, je crains que nous ne laisserons aucun doute jusqu’au jour du lancement officiel de l’appareil.