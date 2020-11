Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 13:29

Les grosses sorties ont déjà commencé à arriver après quelques mois très calmes, et dans le cas du Commutateur Nintendo, Pikmin 3 Deluxe est maintenant disponible dans le monde entier. Cependant, il semble que le titre n’ait pas eu le même succès que lors de ses débuts pour le Wii U en 2013, bien qu’il reste encore quelques éléments à déterminer.

Selon un rapport de vente de Royaume-Uni de GamesIndustry.biz, Pikmin 3 Deluxe vendu 18,5% de moins que lors de la sortie du jeu Wii U, mais l’important ici est que seules les copies physiques ont été prises en compte, et non les copies numériques. Étant donné que nous sommes au milieu d’une pandémie, le nombre numérique pourrait être encore beaucoup plus élevé car les gens choisissent de ne pas quitter leur domicile autant que possible.

De même, rappelons-nous que Pikmin 3 Deluxe est sorti en même temps que FIFA 21, et comme chaque année, cette simulation sportive se vend extrêmement bien en Royaume-Uni. Bien sûr, nous devrions également envisager de lancer Watch Dogs: Légion, qui bénéficiera d’une mise à jour gratuite pour PS5 et Xbox Series X.

Via: GoNintendo

Rodolfo Léon

