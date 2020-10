L’attente est devenue éternelle, et c’est qu’environ six mois se sont écoulés depuis les rumeurs de l’arrivée de Pikmin 3 à Commutateur Nintendo commencera à sonner plus fort. Cependant, quand il s’agit de ces merveilleuses créatures, l’attente en vaut toujours la peine. Et si on célébrait avec une nouvelle bande-annonce?

Pikmin 3 Deluxe, une version améliorée du titre sorti sur la WiiU espagnole en 2002, est maintenant disponible parmi nous. Un jeu qui, comment pourrait-il en être autrement, arrive prêt à se faire une place d’honneur dans le catalogue déjà exalté de Nintendo Switch. Et pour fêter ça, les gens de Kyoto ont publié leur remorque de lancement. Une vidéo d’environ 5 minutes, qui s’attache à expliquer les premières mesures du jeu, ainsi qu’à nous montrer toute son actualité. Comment pourrait-il en être autrement, nous le partageons avec vous tous ci-dessous afin que vous puissiez y jeter un œil:

Voir également

Que pensez-vous de cette nouvelle vidéo pour Pikmin 3 Deluxe pour Nintendo Switch? Êtes-vous prêt à revenir sur PNF-404? Nous vous rappelons que vous pouvez toujours jeter un œil à notre analyse pour vous faire une idée de ce qui vous attend avec ce titre.

La source

Cela pourrait t’intéresser