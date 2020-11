Microsoft modifiera la gestion des pilotes sous Windows 10, en différenciant mieux les installation automatique et manuelle de ces logiciels que vous connaîtrez sous le nom de pilotes et qui sont indispensables au support matériel et en général au fonctionnement du système d’exploitation.

La gestion des pilotes dans Windows 10 n’est pas idéale, pas plus que les mises à jour générales du système. Plus tôt cette année, Microsoft a mis à jour Windows Update pour séparer les mises à jour de sécurité et de qualité des pilotes. Ceux-ci ont été déplacés vers un nouvel emplacement permettant aux utilisateurs de rechercher indépendamment nouveaux pilotes sans utiliser le Gestionnaire de périphériques. (Un autre composant réduit en avantages pour éliminer progressivement le panneau de contrôle).

Peu de temps après, en février, Microsoft a publié une autre mise à jour qui permettait aux fournisseurs de sélectionner les options de livraison de pilote comme automatique ou manuelle dans le Centre de développement matériel. L’option de pilote automatique publiera le pilote comme critique (CU) ou dynamique (DU), tandis que l’option de pilote manuel permettrait au pilote d’être disponible sur Windows Update pour une mise à jour facultative.

En août dernier, Microsoft a présenté «une expérience de mise à jour améliorée pour les PC Windows 10» pour aider les utilisateurs à découvrir les mises à jour de fonctionnalités Windows 10 disponibles, les mises à jour mensuelles de qualité (autres que les mises à jour de sécurité traitées différemment) et mises à jour du pilote.

Nouvelle gestion des pilotes dans Windows 10

Microsoft annonce maintenant une nouvelle implémentation pour achever la transformation de Driver Service. Au 5 novembre, l’utilisateur verra une distinction claire entre les mises à jour automatiques et manuelles dans Windows Update. L’objectif est de clarifier l’un et l’autre et d’offrir un meilleur contrôle à l’utilisateur avec deux actions différentes:

Les mises à jour automatiques des pilotes seront installées automatiquement lorsque l’utilisateur connecte un périphérique pour la première fois ou lorsqu’un fabricant de périphériques publie un pilote officiel pour Windows Update. En d’autres termes, il n’y aura aucune modification du scénario plug-and-play lorsqu’un pilote automatique est disponible à partir de Windows Update. Les mises à jour de pilotes facultatives peuvent être installées manuellement sur une machine si l’utilisateur les demande spécifiquement à partir de Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives.

N’oubliez pas que ces pilotes sont une installation facultative et ne doit être utilisé qu’en cas de problèmes spécifiques avec d’autres pilotes plus récents, car les derniers pilotes seront généralement correctement mis à jour via les mises à jour automatiques de Windows Update.

Une autre option consiste à installer les pilotes fournis par les fabricants. Une option préférée pour voir comment se déroule le développement Windows et les nombreux problèmes liés à la livraison des mises à jour. Dans tous les cas, la nouvelle gestion des pilotes dans Windows 10 est la bienvenue, que Microsoft activera à partir du 5 novembre pour la version Windows 10 2004 et la dernière édition actuellement en phase de déploiement: Windows 10 20H2.