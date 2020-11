Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le jeu le plus populaire sur la propagation des maladies a reçu une nouvelle mise à jour ces jours-ci, dans lequel l’objectif principal est d’arrêter l’avancée d’une pandémie, cela vous semble familier? La nouvelle façon de Plague Inc vous met au défi de trouver la bonne combinaison entre traçabilité, confinement de la population et recherche d’un vaccin, pour emmener la société au moment que nous attendons tous: la fin de la pandémie.

Tu peux lire: 2020 était si mauvais que même YouTube ne veut pas s’en souvenir et annule le retour en arrière de cette année

Plague Inc Avec son nouveau “mode cure”, il transforme le concept original du jeu, où le défi est de propager un virus jusqu’à ce qu’il se termine par l’humanité. Maintenant, avec cette version, au lieu de tuer des millions de personnes, vous devez les sauver. Vous pouvez alerter les gouvernements, lancer des enquêtes et d’autres actions déjà connues sous le nom d’interdiction de voyager, de mise en quarantaine obligatoire et d’allouer des fonds pour la recherche d’un remède. Le jeu prend un autre niveau lorsque les gens commencent à résister à vos politiques et à la mise en quarantaine, c’est pourquoi vous aurez un compteur d’autorité, plus vous perdez de l’autorité, vos mesures seront moins efficaces.

Les développeurs de jeux disent qu’ils ont travaillé avec l’aide d’experts en épidémiologie pour créer ce nouveau mode, mais ils assurent que Plague Inc Ce n’est pas une simulation de la réalité, donc tout ce qui s’est passé dans le jeu n’est pas reproductible dans le monde réel.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord