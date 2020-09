Le monde animal est de plus en plus exposé à divers facteurs. Tout le monde n’est pas intéressé par ce problème, mais heureusement, il y a des gens qui feraient n’importe quoi pour aider le fonctionnement normal de la nature et la protéger de l’extinction. Parmi les « protecteurs d’animaux » on trouve Anna Haldewang, étudiante en design industriel au Savannah College of Art and Design en Géorgie. La fille a conçu des dieux drones spéciaux capable de reproduire la fonction des abeilles. Découvrons ensemble ce que c’est.

Drones: Plan Bee est le projet qui soutient l’importance des abeilles

L’idée voit les protagonistes des essaims de mini drones qui prennent le nom de « Plan Abeille« . Sa dimension il est assez petit, en fait il est aussi gros qu’une main. Et de Couleur jaune et noir, pour se souvenir d’une abeille, il a cependant le forme semblable à celle d’une fleur. « Il voulait donner l’essence d’une abeille, sans reproduire exactement l’insecte », a déclaré Haldewang à ..

Son but est de reproduire la pollinisation des fleurs. L’appareil extrait le pollen par de petits trous et l’expulse sur les autres fleurs. La création a un noyau de mousse ce qui le rend léger, il a un revêtement en Plastiqueet voler grâce à un paire d’hélices.

«Les plantes ont besoin de soleil, d’eau, de sol et de pollinisation», a déclaré Haldewang. Et elle a ajouté: « La pollinisation m’a fait penser aux abeilles, et en faisant des recherches j’ai été frappé par les problèmes de ces insectes et par le risque qu’ils ont de disparaître ». L’étudiant a donc voulu sensibiliser à l’importance des abeilles, qui pollinisent près d’un tiers de la nourriture que nous consommons, des fruits aux légumes.