planète océan

Lorsque nous parlons ou pensons à notre planète, la Terre, nous pensons immédiatement aux forêts, à la vie et à l’eau douce … Cependant, peu de gens s’arrêtent pour penser aux implications de son vaste océan. La grande majorité d’entre nous sait que 71% de la surface de notre planète est recouverte d’eau salée, mais à quel point est-elle salée? En moyenne, 34,4 grammes de sels par litre, ce qui le rend plus dense que l’eau d’une rivière, d’un lac ou d’une piscine, donc quand on nage dans la mer on flotte plus facilement.

Quelle est la profondeur des océans?

En moyenne 3 900 m, alors que la hauteur moyenne de la croûte terrestre sur les continents n’est que de 800 m; sa profondeur maximale est de 11 034 m dans la fosse des Marinas dans l’archipel des Philippines, contre 8 849 m sur l’Everest. Si nous pouvions déplacer toute la croûte des continents et la placer à l’intérieur des océans, puis correspondre à l’ensemble du fond océanique, notre planète serait complètement recouverte par un seul océan d’une profondeur moyenne de 2000 m.. Cette taille sont nos océans.

Comme nous recevons chaque jour l’énergie du soleil, seule la surface des océans se réchauffe légèrement, cependant, sa température moyenne est de 3,5 ° C, ce qui est très important pour la planète, puisque l’excès d’énergie solaire qui se transforme en la chaleur est stockée dans les eaux de surface de l’océan; de cette façon, en été, lorsque la planète est plus proche du soleil, elle absorbe la chaleur – sinon on calcinerait; plus tard, en hiver, lorsque nous nous éloignons du soleil, cette chaleur est lentement libérée dans l’atmosphère et nous empêche de geler.

Début de la vie dans les océans

Les océans ont commencé leur formation il y a environ 3,7 milliards d’années. En eux ont commencé les premières formes de vie et les premières colonies connues sous le nom de stromatolites, dont il reste encore des vestiges vivants, mais aussi des restes fossiles, preuve de la plus ancienne forme de vie sur notre planète que nous pouvons déjà trouver en Australie et au Canada. qui faisaient partie de la croûte océanique qui est maintenant un continent.

La vie est née dans les océans, les premières plantes ont évolué, les premiers animaux se sont formés qui ont ensuite peuplé les continents primitifs, à tel point que les premiers mammifères étaient marins, leurs nageoires ont été modifiées en 4 membres ou pattes et ont peuplé la terreCertaines de ces espèces ne se sont pas adaptées et sont retournées à la mer, c’est pourquoi aujourd’hui les mammifères marins comme les baleines, les phoques, les dauphins, les lamantins, ont des articulations en forme de nageoire, avec des os dont la disposition est similaire aux doigts des mammifères terrestres .

Océan: la plus grande forêt de la planète

Les algues marines et les microalgues vivent et évoluent dans les océans depuis des millions d’années. Sa fonction est similaire à celle des légumes terrestres: capturer les nutriments, le dioxyde de carbone (CO2) et avec la lumière du soleil, la photosynthèse pour générer de la biomasse ou du carbone organique à partir de composants inorganiques; à son tour, cette biomasse devient de la nourriture.

C’est ainsi que les algues marines et les microalgues – comme les légumes terrestres – deviennent de la nourriture pour le reste des niveaux trophiques. Dans cet esprit, il ne vous sera ni difficile ni étrange de comprendre que la majeure partie du carbone ou de la biomasse de la planète ne se trouve pas dans les continents, mais dans les océans..



Photo: Pixabay

Comme les légumes terrestres, les algues et les microalgues libèrent de l’oxygène dans la colonne d’eau, Cet oxygène dissous est utilisé pour que le reste des organismes marins, y compris les bactéries, puissent «respirer»; bien sûr, à l’exception des mammifères qui doivent sortir momentanément de l’eau et utiliser leurs poumons.

L’oxygène produit dans l’océan est très important, car ces algues et microalgues produisent jusqu’à 70% de ce qui est disponible dans l’atmosphère de la planète et que nous, les humains, avons pour vivre; donc, plus d’oxygène est produit dans les océans que toutes les plantes des continents n’en produisent.



Photo: Pixabay

Notre planète a changé et continue d’évoluer. Il existe environ 8,7 millions d’espèces connues, dont environ 1,3 million ont été identifiées. Parmi les autres qui restent à identifier, on estime que 86% sont terrestres; parmi ceux-ci, la majorité, 91%, marines comme on pouvait s’y attendre.

Actuellement, grâce aux techniques génétiques, l’identification de nouvelles espèces, même microscopiques, est possible. Ce n’est ni facile ni bon marché, mais il est travaillé dur et a généré de nombreuses applications, puisque les composants bioactifs utilisés dans les nouveaux médicaments sont générés à partir des composants organiques des algues et des microalgues.

L’océan et ses ressources

Au cours des trois dernières décennies, la population mondiale a connu une augmentation importante, ainsi que son taux de longévité, ce qui a fait que 60% de la population mondiale est concentrée dans les 200 km les plus proches de la côte. D’un autre côté, l’utilisation des terres urbaines et la déforestation ont rendu la production alimentaire du continent incapable de satisfaire les besoins de la population mondiale; ensuite, les ressources halieutiques marines et davantage celles liées aux activités aquacoles sont devenues plus importantes. D’eux, nous n’obtiendrons pas seulement de la nourriture, mais des protéines de qualité pour notre qualité de vie.

L’environnement terrestre est naturellement accessible à l’homme, mais nous ne sommes pas «conçus» pour nous déplacer librement dans l’eau. Pour nous, atteindre des profondeurs seulement supérieures à 200 m est compliqué, et un facteur déterminant est la pression qui est ressentie avec l’augmentation de la profondeur: chaque 10 m de profondeur augmente une atmosphère de pression.



Photo: Pixabay

Le manque d’études sur les océans et leurs ressources rend leur utilisation non durable. On en sait plus sur l’univers que sur les processus chimiques, géologiques et biologiques au fond de nos océans, dont une grande partie est due au fait que la technologie pour étudier les océans est très coûteuse; cependant, pour une raison quelconque, les agences spatiales des pays investissent plus de ressources dans l’exploration du cosmos que nos océans profonds, ironique.

Quand on pense à nos océans, comprenons qu’ils sont plus que de l’eau salée, qu’il y a une interconnexion avec l’atmosphère et les continents. Nous sommes une grande communauté planétaire, nous ne devons pas transformer l’océan en la plus grande décharge d’ordures de notre planète. Si la vie existe sur d’autres planètes et qu’elle est intelligente, peut-être appellent-ils la nôtre, la planète Océan. Comment voyez-vous cela maintenant?

*****

Aramis Olivos Ortiz Il est chercheur au Centre universitaire de recherche océanologique de l’Université de Colima. Campus de Manzanillo.

Courrier: [email protected]