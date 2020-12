Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

Malgré tout ce qui s’est passé en 2020, l’équipe de World of Warcraft esports est très satisfait de la réponse de la communauté aux changements Championnat du monde d’arène et le Tournoi International Mythical Dungeon. Alors que les joueurs explorent les royaumes de Shadowlands, nous allons développer ce qui a fonctionné en 2020 et mettre en œuvre des changements plus amusants. L’année 2021 sera une autre année épique pour World of Warcraft esports!

–Championnat du monde d’arène

–Tournoi international de donjons mythiques

Championnat du monde d’arène

Avant le début de la quatorzième année de Championnat du monde d’arène (AWC), cette fois, il y aura deux saisons de cette compétition PvP épique. En 2021, ces deux saisons culmineront en fin d’année lors de la grande finale de l’AWC: Shadowlands 2021; Le prix total sera de 900 000 $!

Saison 1

À partir d’aujourd’hui, les équipes d’Amérique du Nord et d’Europe pourront s’inscrire à GameBattles pour la saison 1 des Open Cups. En plus des 10 000 $ en prix de coupe, les équipes se disputeront des points. Les huit équipes qui accumulent le plus de points, tant d’Amérique du Nord que d’Europe, avanceront dans le circuit une fois les quatre coupes terminées. Le circuit comprendra une phase gratuite pour tous qui durera quatre semaines et sera disputé pour un total de 160 000 USD en prix. Ensuite, les quatre meilleures équipes de chaque région gagneront une place dans la finale de la saison 1 et auront ainsi une chance de concourir pour un total de 200 000 $!

Relégation et saison 2

Avec les champions de la saison 1 couronnés, il est temps de préparer le terrain pour la saison 2. Au lieu d’avoir une autre série de coupes ouvertes, les six meilleures équipes régionales du circuit de la saison 1 passeront automatiquement au circuit de la saison 2 , et les places disponibles seront remplies grâce à une coupe de relégation. Dans la coupe de relégation, les deux pires équipes d’Amérique du Nord et d’Europe du circuit de la saison 1 affronteront un peloton de concurrents cherchant à assurer leur place dans la saison 2. En fin de compte, les deux meilleures équipes de chaque région passeront à circuit saison 2.

Comme dans la saison 1, les équipes restantes d’Amérique du Nord et d’Europe s’affronteront pour une part du prize pool total de 160 000 $ et pour l’une des quatre places finales régionales. Les équipes finalistes se battront non seulement pour la cagnotte augmentée de 300000 $, mais pour s’immortaliser en tant que champions de la grande finale de l’AWC: Shadowlands 2021!

Tournoi international de donjons mythiques

En raison du succès continu de la Tournoi des donjons mythiques International (TCMI) car les joueurs ont de nombreux nouveaux donjons à franchir Shadowlands, ne se tiendra plus au niveau régional, mais sera une compétition véritablement mondiale. En 2021, TCMI Il comportera deux saisons distinctes – chacune avec sa grande finale respective – et des tournois uniques qui donneront aux joueurs du monde entier la chance de gagner une part de plus de 750 000 $ en prix!

Le TCMI se mondialise

En 2021, la Chine aura son propre calendrier, tandis que les joueurs du reste du monde s’affronteront pendant deux saisons. Chaque saison se composera de quatre coupes qui se termineront par une grande finale. Pour concourir, les équipes devront s’inscrire pour les défis du contre-la-montre, et chaque semaine, les 8 meilleures équipes du monde participeront à une coupe TCMI. Les équipes gagneront des points en fonction de leurs performances et se disputeront une part du prize pool de 20 000 $ pour chaque coupe. Au terme des quatre coupes, les six équipes qui auront accumulé le plus de points accèderont à la finale mondiale. En plus des six meilleures équipes du monde, deux autres équipes de la saison seront ajoutées. TCMI dédié à la Chine. Tous les huit se disputeront une part du prize pool total de 300 000 $ et le titre de Champion du Monde du Monde! TCMI!

La première saison de TCMI 2021 Le 14 janvier, les inscriptions sont disponibles, alors rendez-vous sur GameBattles pour vous inscrire!

Des événements uniques

En plus des deux saisons du TCMI, en 2021, il y aura deux tournois uniques où les joueurs pourront se battre dans les donjons de Shadowlands comme jamais auparavant. Dans ces tournois, il y aura différents formats compétitifs et une expérience unique de compléter des donjons sera offerte. Plus de nouvelles dans les mois à venir!

Nouvel affixe saisonnier: fier

Proud est le premier affixe de la première saison de Shadowlands. Tant que cet affixe est actif, les joueurs seront fiers de vaincre des ennemis non-boss. Après un certain temps, une manifestation de fierté se formera qu’ils devront vaincre. Quand ils l’ont fait, les joueurs seront grandement responsabilisés et les portes seront ouvertes à de nouvelles stratégies pour que leur groupe remporte la victoire dans les défis qui suivront.

Nouveaux donjons

Shadowlands apporte huit nouveaux donjons dont les équipes TCMI ils devront dominer! Jetez un œil à notre article sur les donjons Shadowlands et apprenez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir la nouvelle extension de World of Warcraft.

Nous voulons déjà qu’il arrive!

Nous sommes très enthousiasmés par le début des compétitions de Shadowlands. N’oubliez pas de vous inscrire au AWC ou les verres du TCMI sur GameBattles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez le compte Twitter de WoW esports pour être toujours à jour avec toutes les nouvelles.

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture