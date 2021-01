Platinum Games a encore un cinquième projet à annoncer cette année.

L’année dernière, la société Platinum Games a ouvert un site Web appelé # Platinum4, cette initiative a permis d’annoncer quatre nouveaux jeux, mais il s’avère que la quatrième révélation était une blague à l’occasion du poisson d’avril aux États-Unis. Récemment, l’entreprise a mis à jour sa page et rapporte qu’elle a un cinquième projet à annoncer et qu’elle le réalisera en 2021. Cela ne se terminera pas sans que nous sachions ce que sont Hideki Kamiya et Atsushi Inaba.

Cinquième projet de Platinum

Selon ce qui est partagé sur son site Internet, cette cinquième annonce est toujours en cours et sera confirmée cette année. Cela a été rapporté par la société en publiant sa date d’annonce: “XX.XX.2021”. Comme vous pouvez le voir, c’est une date de cette année.

Sur le site Platinum, nous voyons les annonces qui ont été faites et il y en a encore une pour cette année.

Rappelez-vous que les quatre mystérieuses publicités Platinum4 ont été suffisamment variés pour s’attendre à l’inattendu de ce dernier: le premier a été la remasterisation de The Wonderful 101 sur plusieurs plateformes, le second a été l’annonce du Project GG, un projet ambitieux dans lequel Kamiya continue d’explorer les possibilités des super-héros. , le troisième, consistait à dévoiler qu’ils avaient un nouveau studio à Tokyo pour les jeux en tant que service et finalement leur quatrième annonce était un innocent.

Après ces quatre révélations, de nombreux fans pensaient qu’il n’y en aurait plus, mais le studio a mis à jour son site web car il a un cinquième projet à révéler au cours de l’année 2021. A ce jour, on ne sait pas ce que cela peut être, bien que de nouvelles nouvelles de Bayonetta 3 soient prévues prochainement.