Dans l’histoire de l’esport, le Chili a eu plusieurs joueurs de classe mondiale qui ont maîtrisé des compétitions internationales. Jugados, la nouvelle websérie développée par Red Bull, racontera l’histoire de trois joueurs talentueux qui parleront de leur carrière, de leurs réalisations et de leurs sacrifices.

Dans un format mini-documentaire, d’une durée approximative de 10 minutes, la plateforme Red Bull TV diffusera la websérie à partir du 3 décembre prochain, qui mettra en vedette la participation de Kane Blueriver, champion du monde d’Ultimate Marvel vs Capcom 3 à EVO 2015, Camilo «Olimaclan» Lara, champion panaméricain des matchs de football et premier joueur de la FIFA embauché par un club professionnel, et Nicolás Rubilar, joueur professionnel de Gran Turismo et double champion du monde.

Sans être le plus connu, souvent en raison de la nature de niche des jeux vidéo dans lesquels ils jouent, les joueurs raconteront les difficultés qu’ils ont rencontrées, surmontant encore les obstacles qui leur ont été présentés tout au long de leur carrière. .

Vous pouvez voir la première du premier épisode à partir du lien suivant.

