Les joueurs du remake sont déçus et le studio accepte les critiques.

Cette semaine, l’étude Playmagic et l’éditeur Microïdes ont lancé le refaire du classique XIII, jeu sorti pour la première fois dans sa version originale en 2003. Cette sortie n’est pas le désir pour l’étude, qui a reçu de nombreux critiques pour les performances de jeu. Maintenant, PlayMagic a publié une déclaration dans laquelle accepter la critique, demande pardon et assure que résoudra les problèmes.

Nous tenons à vous présenter nos sincères excuses pour tout problème technique avec le jeu PlayMagic.Avant la sortie, de nombreux fans ont déjà mis le cri dans le ciel parce que le style graphique du jeu Il a changé raisonnablement et beaucoup considèrent qu’il n’a plus cet air de comique qui ont tous deux identifié le titre. De plus, il semble que le jeu soit sorti avec différentes erreurs et ne répond pas aux normes de qualité. L’équipe de développement le sait et reconnaître les problèmes.

“Les attentes des joueurs n’ont pas été remplies avec la version de sortie et nous entendons haut et fort les critiques légitimes et la déception. Nous aimerions offrir notre les excuses les plus sincères en raison des problèmes techniques du jeu. Dans son état actuel, XIII ne répond pas à nos normes de qualité et nous comprenons complètement les frustrations des joueurs », a expliqué PlayMagic.

L’étude a fait remarquer que le pandémie causé par le coronavirus a eu un impact sur le développement du jeu et, bien qu’il ait l’intention de mettre à jour le jeu avec un patch le jour du départ, il n’a pas été en mesure de le faire: “La pandémie a été affecté production du jeu à plusieurs niveaux. Aller travailler à domicile […] a ajouté retards inattendus dans le calendrier de développement et le processus de contrôle qualité. Nous espérions pouvoir proposer un patch du premier jour pour résoudre tous les problèmes, mais le développement de cette mise à jour ça prend plus de temps que prévu “.

PlayMagic a remercié les joueurs pour retour d’information ils donnent et ont voulu les rassurer: “[Estamos] travail difficile de résoudre tous les problèmes de jeu. […] Nous espérons atteindre le niveau de qualité que nous attendons tous pour une expérience de jeu optimale. La première mise à jour sera bientôt disponible pour résoudre les problèmes les plus urgents concernant les contrôles, la fréquence d’images, les collisions, le rendu et le son. “Le jeu est sorti sur PC, PS4 et Xbox One, mais a été retardé jusqu’en 2021 pour Nintendo Switch.

En savoir plus sur: XIII, Remake, PlayMagic et Microids.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');