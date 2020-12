Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S ont enregistré de bonnes ventes initiales au Japon; cependant, ils n’ont pas pu battre les records établis par PlayStation 4 et Xbox One il y a quelques années.

La situation est quelque peu différente au Royaume-Uni, où les consoles de nouvelle génération ont également fait leurs débuts avec succès. Les systèmes ont réussi à dépasser les ventes initiales de leurs prédécesseurs dans cette région, ils peuvent donc être considérés comme un succès.

La liste comprend la PlayStation 5, qui a réussi à battre les records de vente de toutes les consoles de dernière génération, y compris la PlayStation 4, l’un des systèmes les plus populaires au Royaume-Uni.

Trouver: eBay met en garde contre les escrocs vendant des photos PS5 au lieu de consoles

PlayStation 5 est la console avec la meilleure première au Royaume-Uni

Selon un rapport de Video Games Chronicle, on estime que la Xbox Series X et la Xbox Series S se sont vendues environ 155 000 unités le premier jour. Avec cela, ils ont réussi à dépasser la marque Xbox One, qui s’est vendue à près de 150000 unités lors de sa première.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont également battu les records de la Nintendo 3DS (113 000), de la Wii (105 000), de la Nintendo DS (85 000), de la Nintendo Switch (80 000), de la Xbox 360 (70 000) et de la Wii U (40 000). Cependant, ils ne pouvaient pas surpasser les consoles de Sony.

De son côté, la PlayStation 5 a déjà été sacrée console la plus vendue lors de son lancement au Royaume-Uni. Cela a déjà dépassé le record de 250 000 unités vendues que PlayStation 4 a atteint lors de sa première dans la région.

À présent, on sait que la PlayStation 5 a vendu plus de 250 000 unités au cours de ses 48 premières heures sur le marché. Avec cela, il a également dépassé les marques de PSP (185 000), PlayStation 3 (165 000) et celle de toutes les autres plates-formes mentionnées ci-dessus.

Des sources notent que la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S se seraient probablement mieux vendues si elles n’avaient pas eu un stock limité au Royaume-Uni. Il n’est pas exclu qu’avec plus d’unités, la tendance des ventes se maintienne ou puisse évoluer pour favoriser Microsoft.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les joueurs américains campent sur GameStop pour obtenir la PS5 et la Xbox Series X | S

PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S sont désormais disponibles dans le monde entier. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur les consoles de nouvelle génération.