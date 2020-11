Xbox Game Pass c’est, sans aucun doute, l’un des paris les plus réussis dans les services d’abonnement pour consoles. C’est un modèle d’abonnement mensuel qui nous donne accès à plus d’une centaine de jeux pour console et PC, le tout sans aucune limitation. Chaque mois, le Microsoft store est mis à jour avec de nouveaux titres et des titres exclusifs de la société américaine sont mis à disposition des joueurs.

Depuis que Xbox Game Pass est devenu une réalité, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs avantages à ajouter à notre console Microsoft. Au fil des ans, la valeur de ce service d’abonnement n’a fait que croître et est devenue une référence, il n’est donc pas surprenant que Sony puisse travailler sur une option similaire pour PlayStation.

Xbox Game Pass | Microsoft

Selon les propos tenus par le président de PlayStation dans une interview pour TASS, la société japonaise travaillerait sur un modèle similaire à ce que nous avons déjà vu dans Xbox One Oui Xbox série x. Interrogé sur Xbox Game Pass et si Sony a une réponse au service entre ses mains, Jim Ryan a répondu que “Il y a des nouvelles en route, mais pas aujourd’hui”. Le président poursuit: «Nous avons PlayStation Now comme service d’abonnement, et il est disponible sur un grand nombre de marchés», laissant une possible version de Game Pass sur PlayStation en ondes.