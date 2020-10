Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le catalogue de jeux PlayStation Now s’agrandit mois après mois et novembre ne fera pas exception. Sony a dévoilé aujourd’hui les titres qui rejoindront son service à partir du mois prochain. A cette occasion, 5 autres jeux ont été annoncés qui arriveront très prochainement sur la plateforme.

La société en a profité pour confirmer que PlayStation Now serait disponible sur PlayStation 5. Il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs du service, car il atteindra la console de nouvelle génération dès sa première journée.

Ces 5 titres arriveront en novembre sur PlayStation Now

Si vous êtes fan de titres de combat, sachez que les utilisateurs de PlayStation Now pourront bientôt jouer à Injustice 2, une suite qui sera disponible sur le service indéfiniment. Il y a aussi une surprise pour les passionnés de sport automobile, puisque F1 2020 arrivera également sur la plateforme.

Un autre titre présenté vient de Bethesda, id Software et Avalanche Studios. Ce n’est ni plus ni moins que RAGE 2. Pour aggraver les choses, Warhammer: Vermintide 2 et My Time at Portia arriveront en service en novembre.

Sony a également annoncé l’arrivée de Kingdom Come: Deliverance sur PlayStation Now. Le titre sera disponible pour une durée limitée, car il quittera le service le 3 mai 2021. Tous les jeux susmentionnés arriveront officiellement sur PlayStation Now le 3 novembre.

De nouveaux jeux rejoindront la gamme PlayStation Now la semaine prochaine, notamment Injustice 2, F1 2020, Rage 2 et plus: https://t.co/ygWoGEd9cY pic.twitter.com/KODJwm5gDo – PlayStation (@PlayStation) 30 octobre 2020

PlayStation Now sera disponible sur PlayStation 5 à partir de la sortie de la console. Ainsi, certains utilisateurs auront accès au service à partir du 12 novembre, tandis que le reste des joueurs devra attendre le 19 du même mois.

PlayStation Now est disponible dans certaines régions. Retrouvez toutes les actualités liées au service sur cette page.

