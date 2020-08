Selon la tradition, également pour le mois de septembre qui est en possession d’un abonnement PlayStation Plus sera capable télécharger gratuitement sur votre console deux grands jeux. Plus précisément, à partir du 1er septembre, il sera possible de télécharger le jeu de combat Street Fighter V et la bataille royale Champs de bataille de PUBG PlayerUnknown.

PlayStation, a révélé les jeux à télécharger gratuitement pour le mois de septembre

Street Fighter V est offert dans l’édition Succès PlayStation, et en plus de présenter l’écran de titre «Arcade Edition», il comprend le mode Arcade, le mode Team Versus et le mode Online Extra Battle, utiles pour débloquer des récompenses, des XP et des pièces. Ce dernier peut être dépensé pour acheter de nouveaux personnages. Il est possible de choisir parmi seize personnages, chacun avec une histoire personnelle et un style de combat unique.

Champs de bataille de PlayerUnknown est, avec Fortnite, parmi les battle royale les plus populaires au monde. Un titre de type survie qui intègre les mécanismes les plus importants de son genre: une centaine de joueurs se battent dans une arène et doivent utiliser toutes les ressources à leur disposition pour survivre jusqu’à la fin de la partie.

En attendant, rappelez-vous qu’il est toujours possible de racheter le jeux gratuits pour août. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre console Call Of Duty: Modern Warfare II Remasterisé est Fall Guys: Knockout ultime. Ce dernier, en particulier, est le phénomène du moment et a réussi à atteindre un succès incontesté.

Enfin, nous vous rappelons qu’il est possible de télécharger gratuitement deux nouveaux thèmes thématiques sur votre PlayStation 4 UEFA Ligue des Champions. Vous pouvez télécharger les thèmes à partir des liens que vous trouverez ci-dessous: