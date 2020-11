Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans quelques jours, la nouvelle console Sony, la PlayStation 5, sera mise en vente. La distribution de la console cette année sera un peu différente par rapport aux versions précédentes, dans lesquelles d’énormes lignes ont été faites pour acheter une unité dans son première. Sony, cependant, se souvient de ces jours, et surtout s’est souvenu de l’un des fans les plus fidèles qui a été formé en premier lieu et a décidé de le chouchouter avec un package très spécial.

Joey Chiu a attiré l’attention sur le lancement de la PlayStation 4 et de la PlayStation 4 Pro, car il a été le premier à acheter les consoles lors de l’événement de lancement qui a eu lieu aux États-Unis. Cette année, une célébration de ce genre n’a pas pu être organisée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), donc Chiu n’aurait aucun moyen de reproduire son exploit.

Mais Sony lui a préparé une surprise, envoyant un package exclusif chez lui en reconnaissance de sa passion dans les versions précédentes. Le package comprend une plaque fantastique avec l’image de la PlayStation 5 et un message chaleureux élégamment écrit en vers, que nous traduirons pour vous ci-dessous, mais notez que la rime sera perdue.

“Joey Chiu || Premier en ligne pour la PlayStation 4 || Premier en ligne pour la PlayStation Pro || La patience est une vertu || C’est pour vous », lit-on sur la plaque que Chiu a reçue, qui se termine par le slogan PlayStation de cette génération,« Jouer n’a pas de limites ».

D’accord, c’est à 100% la chose la plus folle qui puisse arriver. Je le jure. C’est fou. @ PlayStation # PlayStation5 pic.twitter.com/lwGF0SBzmb – Joey Chiu (@Shinogu) 10 novembre 2020

Sony a surpris le joueur avec une PlayStation 5 et de nombreux jeux

Si vous pensez que c’était tout ce qui était spécial dans le package, vous vous trompez, car Sony a également envoyé une PlayStation 5 gratuite au joueur fidèle. Chiu n’a pas partagé d’image avec le système, mais l’a clarifiée dans un message séparé et a mentionné que, comme si cela ne suffisait pas, le package comprenait également les codes de téléchargement de tous les jeux qui seront disponibles sur la console le jour du lancement, pour qui a sûrement reçu des jeux incroyables, comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Godfall et Sackboy: A Big Adventure, par exemple.

Heeeee (Inclus un code numérique qui contient toute la gamme de lancement) – Joey Chiu (@Shinogu) 10 novembre 2020

La chose intéressante est que Chiu a reçu ce package avant la première de la console, le 12 novembre, afin qu’il puisse être considéré comme le premier consommateur (sans être un influenceur ou une presse) à avoir obtenu la PlayStation 5 avant officiellement, reproduisant essentiellement son précédent. exploits et le meilleur de tous, il n’a pas eu à camper plusieurs jours pour être premier en ligne.

Nous vous laissons avec une image de Chiu à l’E3 2017 partagée par l’utilisateur Twitter PrashLovesGames, qui illustre la note.

Félicitations mec, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais nous nous sommes rencontrés lors de la projection du Sony e3 2017 en direct à New York. pic.twitter.com/zxjJdMp6kC – Prash (@PrashLovesGames) 10 novembre 2020

Que pensez-vous de ce geste de PlayStation? Dites le nous dans les commentaires.

Ce que Chiu devra prendre en compte, c’est qu’il devra bien gérer le stockage de la PlayStation 5, car avec autant de jeux au format numérique, la mémoire système sera très probablement épuisée et il ne sera pas possible de les stocker sur une clé USB ou un disque dur.

Cependant, plus tard, il sera possible d’étendre la mémoire et Sony une option qui permet de sauvegarder les jeux de la nouvelle console sur le disque dur.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et sera disponible dans le reste du monde à partir du 19 novembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

