La société a publié comment résoudre l’un des maux de tête de la première de PS5.

Il est normal que tout appareil technologique soit plus susceptible d’avoir erreurs dans le premier envoi à l’arrivée. Ça fait une vie et ça se passe tellement avec Xbox série x comme avec PS5. La console Sony, qui a été mise en vente hier dans pratiquement tous les territoires du monde, y compris l’Espagne, a un problème majeur lié à la file d’attente de téléchargement.

Par conséquent, du compte PlayStation officiel Ils ont publié une FAQ avec les étapes à suivre pour résoudre l’un des principaux problèmes de la PS5. Si depuis que vous avez la console vous avez eu un problème avec la file de téléchargement, avec des bugs ou des jeux qui disparaissent, cela vous intéressera sûrement et la société japonaise vous a dit comment le résoudre.

C’est l’un des problèmes les plus signalés par les utilisateurs de PS5Pour résoudre cette erreur, sur PlayStation, ils nous exhortent à télécharger la dernière version du logiciel de la console et à la démarrer en mode sans échec. Pour ce faire, nous devrons l’allumer manuellement, en maintenant le bouton de démarrage enfoncé jusqu’à ce qu’un deuxième bip retentisse. Avec le DualSense connecté, nous devrons choisir l’option “Reconstruire la base de données” résoudre le problème.

Vraisemblablement de Sony, ils travaillent déjà pour corriger ce problème dans les futures mises à jour, mais au moins ils ont montré une solution pour l’un des problèmes les plus discutés et les plus gênants des débuts de la vie PS5. Si vous n’avez toujours pas la console de nouvelle génération et que vous souhaitez savoir ce qu’elle offre, nous vous recommandons notre examen complet de la PS5.

