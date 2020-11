La nouvelle console Sony arrivera demain sur plusieurs marchés, le 19 novembre elle fera de même en Europe.

Le lancement de PlayStation 5 sera un grand pas en avant pour la marque, non seulement en raison du changement générationnel évident plein de sauts technologiques et de nouveaux matériels, mais aussi en raison du refus de Sony d’appeler DualShock aux commandes de sa console. Au lieu de cela, ils ont opté pour DualSense, un contrôle qui suscite un grand enthousiasme parmi la presse spécialisée et qui aussi il n’aura pas de couleurs sur son clavier. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? La firme japonaise explique cela et d’autres décisions.

Pas besoin de couleurs pour distinguer les boutons Yujin Morisawa“Sauf pour les éditions spéciales, nous avons toujours utilisé ces couleurs [verde, rojo, azul y rosa]. Pour PlayStation 5, nous avons essayé de supprimer ce qui était déjà là. Nous voulions le simplifier, le rendre plus universel. Vous n’avez pas besoin de couleurs pour les distinguer, leur forme leur permet déjà de se différencier », affirme Yujin Morisawa, designer chez Sony Interactive Entertainment, dans une interview au Washington Post.« C’est pourquoi nous mettons tout dans la même couleur », conclut-il.

Design PlayStation 5 de Yujin Morisawa partagé par le Washington Post. (Sony)

Yujin Morisawa a également fait la une des journaux lors de son entretien avec le journal américain. En ce sens, le designer a assuré que La PS5 était encore plus volumineuse dans ses croquis initiaux, alors qu’il n’avait pas toutes les informations. “Je ne savais pas à quoi m’attendre au début. Je savais qu’il allait être plus gros, car il devait accueillir beaucoup d’énergie, alors j’ai calculé la quantité de flux d’air nécessaire et l’espace requis par son dissipateur de chaleur”, explique Morisawa, rappelant avec sympathie comment c’est l’équipe d’ingénierie qui lui a finalement dit que ça n’avait pas besoin d’être si grand.

Il y a quelques semaines, un rapport affirmait que la taille de la PS5 était particulièrement importante en raison du ventilateur. La PlayStation 5, on s’en souvient, a atteint les magasins avec quelques dimensions de 39×10,4×26 centimètres (largeur x hauteur x profondeur.

Et son esthétique? Le designer explique qu’il s’est inspiré d’un terme de “cinq dimensions”, en référence aux facilités de passer d’une expérience à une autre grâce à l’unité de stockage SSD fournie avec la PS5. En revanche, Yujin Morisawa n’a aucune préférence pour placer la PlayStation 5 horizontalement ou verticalement, ce qui est conforme aux recommandations de Sony.

