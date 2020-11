Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’une des raisons les plus fortes pour lesquelles différents joueurs préfèrent Xbox Dans cette génération de consoles, c’est votre accès Xbox Game Pass. Les avantages de ce service attirent des millions d’utilisateurs et bien que Sony a son propre service qui est PS maintenant, il n’est pas suffisamment attractif pour son concurrent. C’est pourquoi il est possible que Sony envisage de livrer une bataille plus directe à Xbox Game Pass créer un service plus similaire dans cette nouvelle génération.

Les indices sur ce service possible sont donnés par une interview du portail russe TASS avec le PDG de Sony, Jim Ryan. Dans cette interview, on a demandé directement à Jim Ryan quelle était sa réponse à Xbox Game Pass, à laquelle l’exécutif a répondu:

“Il y a effectivement des nouvelles en route, mais pas aujourd’hui”

Cette déclaration a déclenché une vague de spéculations et de théories au sein de la communauté sur ce que Jim Ryan entend vraiment par là. Beaucoup soulignent déjà que ce projet en cours sera un nouveau service qui met directement en concurrence le Xbox Game Passde Microsoft. Ou plutôt une amélioration substantielle de PS maintenant, ce qui vous permet d’avoir une offre bien plus attractive que la concurrence.

Pour le moment, il n’y a aucune certitude concernant ces déclarations, mais en cas de nouvelles à ce sujet, nous vous informerons comme toujours ici à Tarreo.com

