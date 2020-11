Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Collection PS Plus C’est un service qui a suscité beaucoup d’enthousiasme dans la présentation d’il y a quelques mois, car il apporterait 20 super titres PlayStation 4 gratuitement, pour tous ceux qui ont acheté une PlayStation 5. Cela pourrait également être utilisé sur l’ancienne console, mais il fallait l’acheter et l’activer. oui ou oui dans une nouvelle génération.

C’est là que certains joueurs ont vu la possibilité de générer de l’argent depuis beaucoup vendent la “mise à niveau vers PS Plus Collection” via leurs consoles PS5 sur Internet.. Pour activer les plus de 20 jeux gratuits, il n’y a pas de limite de comptes pour la PS5 et il y a même des cas d’utilisateurs avec plus de 20 connexions sur leurs consoles.

Maintenant, il bannit déjà ceux qui proposent ce service, ils ont déjà des centaines de comptes interdits et ceux-ci risquent des interdictions permanentes sur PS5 et jusqu’à 2 mois sur PS4. Tout indique, selon les commentaires dans les forums et les médias, que 50 serait le nombre de transactions où Sony vous interdit ou vous interdit.

Apparemment, parmi les jeux disponibles pour Collection PS Plus il y en a comme Batman Arkham Knight, Persona 5, Days Gone, Bloodborne, Uncharted 4, Resident Evil 7, God of War, Fallout 4, The Last of Us Remastered, entre autres.

