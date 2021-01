Le service de Sony ouvre 2021 et nous emmène à Rapture et Columbia avec BioShock: The Collection.

PlayStation Now lance l’année avec l’une des sagas les plus appréciées de l’industrie de la dernière décennie, la série BioShock. En ce sens, les joueurs peuvent profiter du service de paiement de BioShock: la collection, une compilation pour PS4 qui donne accès à BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, ainsi qu’à tout leur contenu supplémentaire, ainsi qu’à trois autres jeux vidéo pour des goûts différents.

Voyager à Rapture et en Colombie peut être un très bon plan pour commencer l’année“Un package indispensable pour ceux qui n’ont pas apprécié les bijoux de Ken Levine à l’époque”, a déclaré son collègue Álvaro Castellano dans son analyse de BioShock: The Collection, qui permettra aux utilisateurs de visiter deux des meilleures villes du monde du jeu vidéo, Rapture et Columbia, qui a laissé de si bons souvenirs. De plus, il arrive sur PS Now à un bon moment, avec BioShock 4 en plein essor.

PlayStation Now se déverrouille également en janvier Frostpunk: édition console, un jeu vidéo de stratégie intéressant des créateurs primés de This War of Mine qui défie l’utilisateur de se battre pour la survie de la dernière ville d’un monde gelé où la chaleur est la source de vie et chaque décision a un prix. Ce n’est pas non plus une tâche facile qui est présentée avec Survivre à Mars, un constructeur de villes où nous devons établir la première et réussie colonie sur Mars. Nous retournons sur Terre pour les dernières nouvelles, L’équipage 2, un titre de course mondial ouvert.

Nouveau sur PlayStation Now pour janvier

PlayStation Now est un service Sony qui permet à ses utilisateurs d’accéder instantanément à une collection de plus de 700 jeux PS4, PS3 et PS2 depuis un PC via Windows, PlayStation 5 et PS4, et peut être téléchargé sur des consoles. Les utilisateurs peuvent essayer le service gratuitement puis payer un abonnement mensuel de 9,99 euros par mois, 24,99 euros tous les trois mois ou 59,99 euros pour une année entière.

Aujourd’hui, les jeux vidéo PlayStation Plus de janvier changent également, accueillant Shadow of the Tomb Raider et Maneater parmi d’autres titres.

En savoir plus: PlayStation Now, Sony, Bioshock: The Collection, The Crew 2, Frostpunk et Surviving Mars.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');