PlayStation Now a clôturé 2020 avec l’arrivée de titres attrayants, tels que Horizon Zero Dawn avec son extension, Darksiders III, The Surge 2, entre autres jeux exceptionnels.

Sony continuera à parier sur son service de streaming et de téléchargement de jeux cette année, il a donc déjà révélé les titres qui rejoindront PlayStation Now ce mois-ci. En fait, les jeux sont disponibles dès aujourd’hui pour les utilisateurs de la plateforme.

Ces 3 titres ont rejoint PlayStation Now aujourd’hui

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de titres avec des éléments de stratégie et de gestion des ressources. Ceci depuis que PlayStation Now a reçu aujourd’hui Surviving Mars, un jeu de Haemimont Games et Paradox Interactive où la mission principale est de coloniser Mars.

D’autre part, nous avons Frostpunk: Console Edition, où les joueurs peuvent gérer une population tout en recherchant de nouvelles technologies pour survivre au froid impitoyable. Les deux titres seront disponibles dans le service indéfiniment.

Il y a aussi une surprise pour les fans du genre de course, car PlayStation Now donne également déjà accès à The Crew 2. Ce jeu sera disponible pour une durée limitée, car il sera renvoyé du service le 5 juillet 2021.

Sony a confirmé que PlayStation Now avait doublé au cours de l’année écoulée, il est donc prévu de le rendre de plus en plus attrayant. L’entreprise dévoile depuis longtemps certains de ses projets pour le service et la nouvelle génération.

