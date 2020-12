Bien que ces dernières semaines, nous ayons tous été plus conscients de l’arrivée de la PlayStation 5 que de tout autre élément qui compose l’environnement de divertissement de Sony, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que le système PlayStation Plus est toujours là, générant à la fois des amours et des haines. . Mais alors que les analystes, les experts et les fans se disputent sur le type de demande que l’entreprise japonaise devrait couvrir, nous pensons que le meilleur moyen de savoir PlayStation Plus en 2020 en valait la peine, c’est aller aux faits concrets.

Il y a quelques semaines, l’Asian a publié un document de questions fréquemment posées ou FAQ sur son site officiel, à l’occasion de l’arrivée de la PS5 précitée sur différents marchés depuis novembre. Dans le but de clarifier les doutes éventuels des utilisateurs de la nouvelle génération, l’entreprise répond à des questions que beaucoup d’entre nous se posent sûrement. Par exemple, qu’arrivera-t-il désormais à PS Plus?

Bien qu’il n’y ait pas trop de certitudes sur ce qui arrivera aux jeux PS5, nous savons que tous les membres PlayStation Plus continueront de recevoir au moins deux excellents jeux PS4 chaque mois, qui seront également accessibles depuis la PS5 dans la section Bibliothèque de jeux, à la fois les titres eux-mêmes et leurs sauvegardes respectives. Mais maintenant, nous avons d’autres nouvelles intéressantes.

La PS5 pourrait rendre le service PlayStation Plus plus flexible

Avec cette nouvelle génération, PlayStation Plus supprime la limite de temps mensuelle pour réclamer des jeux. Évidemment, cela affecte les jeux PS4 jusqu’à présent, mais cela nous donne une indication intéressante pour un avenir proche, dans lequel beaucoup voudront sûrement qu’il continue à se comporter de cette manière.

Dans le même temps, certains pensent que PS Plus devrait évoluer à mesure qu’un nouveau matériel l’utilise; tandis que d’autres soutiennent qu’il ne devrait pas apporter de changements majeurs à sa structure. Et que s’est-il passé en 2020? Fondamentalement, PlayStation Plus semble avoir eu une année difficile. Mais était-ce vraiment comme ça?

Qu’a offert PlayStation Plus en 2020?

Si vous vous demandez PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Lequel devriez-vous acheter?, Alors cette prochaine critique vous intéressera probablement. Et beaucoup. Étant donné que nous sommes presque obligés de contracter PlayStation Plus pour profiter pleinement du potentiel des consoles Sony, la question doit être posée sur l’opportunité de cet accord. Et la meilleure façon de le faire est de passer en revue les avantages qu’il nous a procurés en 2020.

La première chose à dire est que de tous les jeux fournis par PS Plus en 2020, tous étaient jouables sur PlayStation 4 à l’exception d’un, Bugsnax. À son tour, un jeu, Firewall: Zero Hour, prenait en charge PlayStation VR.

Sur les meilleures propositions de l’année selon les utilisateurs, on en trouve certaines comme Uncharted: The Nathan Drake Collection, BioShock: The Collection, Shadow of the Colossus, Dirt Rally 2.0, Uncharted 4: A Thief’s End, Cities: Skylines, Rise of the Tomb Raider , Fall Guys: Ultimate Knockout, Bugsnax, Hollow Knight: Voidheart Edition ou Middle-earth: Shadow of War. Nous les mentionnons car ce sont eux qui ont plus de 80 scores en métacritique.

Nous pouvons donc rapidement arriver à la conclusion que bon nombre des jeux proposés par PlayStation Plus en 2020 étaient appréciés des utilisateurs. En moyenne, un par mois répondait certainement à ses attentes.

Et qu’en est-il de la collection PS Plus sur PS5?

Dans le cas de la collection PS Plus sur PS5, qui se paie également par mois, trimestre ou année, la liste des jeux promis que nous pourrons télécharger quand nous le voudrons, n’est pas mauvaise non plus. C’est comme suit:

Depuis PlayStation Studios

BloodborneDays GoneDetroit: Become HumanDieu de la GuerreInfamous Second SonRatchet and ClankLe Dernier GardienLe Dernier d’entre nous RemasteriséUncharted 4: A Thief’s End

Jeux tiers

Batman: Arkham KnightBattlefield 1Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles EditionCrash Bandicoot N.Sane TrilogyFallout 4Final Fantasy XV Royal EditionMonster Hunter: WorldMortal Kombat XPersona 5Resident Evil 7: Biohazard

Bref, nous pensons que pour ses prix, l’abonnement PS Plus en vaut toujours la peine sur les consoles Sony, affirmant cela non seulement pour la PS4 mais aussi pour la PS5. Nous pourrions exiger des améliorations pour l’avenir, et ce ne serait pas mal, mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de changements substantiels à exiger.

Partage-le avec tes amis!