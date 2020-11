L’entreprise précise comment l’offre mensuelle de son service sera pour le démarrage de la nouvelle génération.

La nouvelle génération est déjà là, et dans le cas de Playstation 5Il faut un peu plus d’une semaine avant que les utilisateurs du monde entier aient la console entre leurs mains. Depuis PlayStation Plus, le service de paiement en ligne que la société maintient, ils n’ont pas attendu pour offrir votre premier jeu PS5 gratuit: Bugsnax, qui peut être réclamé sans frais supplémentaires à partir de cette semaine. Autrement dit, en novembre, nous avons 2 jeux PS4 et un jeu PS5 à réclamer. Maintenant, est-ce que ce sera la tendance de PS Plus à partir de maintenant?

Avec la publication hier soir d’un article complet avec les questions fréquemment posées sur la PlayStation 5, la société a détaillé, entre autres, comment le jeux PS Plus gratuits à partir de maintenant, comme les premiers pas dans une nouvelle ère de consoles. “Tous les membres PlayStation Plus continueront de recevoir au moins 2 grands jeux PS4 chaque mois », garantit l’entreprise à travers son blog.

Notre objectif est d’ajouter régulièrement des jeux PS5 au catalogue mensuel PlayStation.Mais ce que beaucoup veulent savoir, c’est si elles continueront d’être proposées jeux ps5 gratuits de temps en temps, ou si Bugsnax, et ce qui se passera avec Destruction Allstars en février, ne sera qu’une chose ponctuelle. Et ici, PlayStation promet que les utilisateurs de PS Plus recevront fréquemment des jeux PS5 gratuits, sans toutefois préciser les délais: «C’est notre objectif ajoutez régulièrement des jeux PS5 au catalogue de jeux mensuel, alors restez à l’écoute du blog PS pour nos annonces mensuelles PS Plus. »

Par conséquent, nous pouvons nous attendre à recevoir jeux PS5 gratuits avec une certaine fréquence, même dans les premières années de vie de cette plateforme. Nous vous rappelons que Bugsnax sera disponible gratuitement avec PS Plus du 12 novembre au 4 janvier, et qu’il peut être réclamé même si vous n’avez pas encore de PS5.

Au-delà du service, et au cas où vous ne l’auriez pas vu hier, PlayStation assure que les sorties de Ratchet and Clank et Gran Turismo 7 pour PS5 pointent vers la première moitié de 2021. Mais, si ce que vous voulez, c’est revoir à nouveau tout ce qui offrira ceci Sony nouvelle génération Avant qu’il ne rentre à la maison, jetez un œil à notre revue PlayStation 5.

