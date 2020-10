Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que PlayStation soit une marque avec 25 ans d’existence et un succès mondial, il existe des marchés sur lesquels elle n’a pas de présence officielle ou directe, ce qui impacte le prix de ses consoles, jeux et accessoires. L’Amérique latine est l’une des régions qui en fait l’expérience au niveau de sa relation avec la division Sony, la preuve en est le PS Store toujours en dollars. Cependant, au début d’une nouvelle génération, les choses pourraient changer, comme le dit Jim Ryan.

Lors d’une interview avec Gamesindustry.biz, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a évoqué la présence de PlayStation sur divers marchés et ceux sur lesquels elle n’a pas encore percé. Selon le manager, la marque a démontré sa capacité à atteindre plus de pays et de régions, ce qui a été possible grâce au travail d’équipe: “quand j’étais en charge en Europe, nous avions une idée assez claire de la façon dont nous allions ouvrir Certains ont ouvert plus rapidement que d’autres. L’Allemagne a pris un peu de temps, mais nous sommes arrivés là-bas. Moyen-Orient, certaines parties du territoire ont été très difficiles, mais nous y sommes arrivés. sur l’image de marque et un marketing approprié peuvent rapporter des dividendes importants assez rapidement. “

Les difficultés de la PlayStation en Amérique latine

Par la suite, Ryan a évoqué ce qui se passe avec l’Amérique latine, une région dans laquelle Sony voit du potentiel, mais ne décide pas d’entrer pleinement et directement: “L’Amérique latine en particulier peut être très difficile. Taux de change, tarifs de importation, situations géopolitiques très compliquées dans de nombreux pays. Je ne prétends pas que ce sera facile, mais quand on regarde les statistiques, les mathématiques, il y a certainement des opportunités dont nous devrions profiter. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source