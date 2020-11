«Il est essentiel que nous les gardions actifs et heureux», déclare Jim Ryan.

Le mois de novembre est arrivé. La première tant attendue du nouvelle génération Les consoles ne sont qu’à quelques semaines, y compris une Sony PlayStation 5 qui fera ses débuts dans la plupart des régions le 19 novembre. Cependant, la première d’une nouvelle console n’implique pas que la société va mettre de côté sa PlayStation 4 actuelle, surtout avec une situation comme celle-ci 2020 qui a déclenché des ventes dans le secteur. Et en septembre, ils ont déjà annoncé que certaines des premières exclusivités seraient intergénérationnelles, notamment Horizon: Forbidden West.

En 2021, 2022, cette communauté PS4 représentera la grande majorité des utilisateurs des consoles PlayStation. Jim RyanMaintenant, Jim Ryan promet dans une interview pour Games Industry que sa marque continuera à livrer supporte la PS4 au moins pendant quelques années de plus, pour garder la communauté de cette plateforme “heureuse et active”, qui compte plus de 113 millions de consoles vendues: “Evidemment, notre regard et nos horizons se sont élargis sur ce qui est possible au sein de la communauté PS4, sur la base de ce qui a été observé au cours des six derniers mois », explique Ryan, se référant au augmentation du nombre de joueurs pendant les lockdowns.

Jim Ryan, actuel PDG de PlayStation

“Cela peut être très puissant, car en 2021, 2022, … cette communauté PS4 dont nous avons parlé, sera la grande majorité des gens de [consolas] PlayStation pendant ce temps-là », ajoute le directeur de la marque.Il est essentiel que nous les maintenions actifs et heureux. Et les six derniers mois ont montré que nous pouvions faire cela à un point que nous ne pensions pas possible lorsque nous définissions nos idées avant COVID-19. “

Il n’est pas étrange que les entreprises continuez à soutenir vos plateformes passé la première d’une nouvelle génération. Et encore moins avec les chiffres de vente atteints par la PS4 à ce stade, bien sûr. Avec ces mots, on comprend que PlayStation prendra soin des utilisateurs de cette console pendant au moins plusieurs années, pendant que le changement de génération se produit. Nous vous rappelons que nous avons déjà une PS5 dans 3DJuegos, et dans cet article, nous vous racontons nos premières impressions de PlayStation 5 après avoir testé la console.

