Bien que la technologie mobile progresse à pas de géant, il y a encore, bien sûr, des domaines à explorer et où seuls de petits progrès ont été faits. Pour le moment, il existe sur le marché une minorité de smartphones étanches et, en fait, ceux qui répondent à cette caractéristique ne supportent pas de très grandes profondeurs, ne pouvant submerger que quelques mètres. Emmener son mobile à la mer ou à la piscine n’est donc toujours pas une bonne idée et seuls quelques-uns – pour le moment – peuvent profiter, par exemple, des photographies sous-marines fascinantes et amusantes.

Mais, en attendant que l’ingénierie fasse son travail, nous pouvons prendre un raccourci pour avoir notre smartphone pendant que nous faisons un plongeon. La solution serait d’obtenir un accessoire étanche qui empêche le mobile de se mouiller. Cela semble simple, mais tous ne fonctionnent pas. Dans Salle d’expositionCependant, nous avons trouvé la meilleure option: ce kit de deux housses imperméables. Recommandé par Amazon, chaque unité de ce pack peut accueillir n’importe quel terminal disposant d’un écran maximum de 6,6 pouces. De plus, les couvertures, avec une sangle réglable, peuvent être immergées jusqu’à environ 30 mètres. Le produit, qui peut être acheté dans cette boutique en ligne, a une note de 4,2 sur cinq et cumule près de 2000 évaluations d’utilisateurs.

ÉTANCHE ET SUBMERSIBLE JUSQU’À 30 MÈTRES

Cet ensemble de deux couvertures imperméables pour le smartphone, de la marque Unbreakcable, il est conçu pour pouvoir immerger le mobile dans l’eau jusqu’à un profondeur maximale d’environ 30 mètres, environ – il a un certificat IPX8, ce qui le prouve. Par conséquent, chaque unité est faite avec matériaux de haute qualité et résistants. La partie supérieure de la coque est en ABS, complètement étanche et hermétique pour éviter les fuites et protéger votre téléphone, mais aussi pour faciliter son ouverture et sa fermeture. Le corps du produit est en TPU, transparent et respectueux de l’environnement, et avec un 99% de sensibilité tactile, ce qui garantit une manipulation correcte du mobile à tout moment. La bandoulière réglable, quant à elle, est en nylon. «Le plastique des sacs étanches semble assez résistant et après l’avoir testé, je peux dire que permet de faire fonctionner le mobile de l’extérieur», Déclare Belén, un utilisateur d’Amazon. “En ayant de l’air à l’intérieur l’empêche de couler avec la même facilité que si vous ne l’aviez pas pris », explique Jacobo P., client de la même boutique en ligne.

En ce qui concerne les téléphones pouvant être utilisés avec ces coques, le fabricant n’établit que ceux avec un Écran maximum de 6,6 pouces, c’est-à-dire une grande variété: l’iPhone dans ses versions XS Max, XR, XS, X, 8, 8 Plus; les Samsung S10, S10 Plus et S9; Les Huawei P30 Pro et P30, Xiaomi, HTC, Sony, etc. Le produit est également parfait pour mettre d’autres objets comme de l’argent, des cartes, des documents … Vous devez non seulement penser à la plage comme un endroit pour utiliser le kit, mais aussi dans d’autres environnements et activités telles que le rafting, le surf, la pêche, la voile, la plongée, le canoë ou le ski, où le smartphone risque de se mouiller ou de se salir. «Il a sauvé la vie de mon téléphone portable dans l’océan en faisant de la plongée en apnée, dans la piscine et même sous la pluie et aucune goutte n’a été déposée. Oui le mobile peut être utilisé sous l’eau, faire des vidéos», Explique Francisco, un acheteur sur la même plateforme virtuelle. «Pendant trois semaines de vacances, nous avons mis les téléphones dans l’eau pendant plusieurs heures chaque jour et les housses étaient 100% étanches; l’écran répondait bien et les photos et vidéos sont bien sorties»D’accord Ewa, qui les a déjà essayées.

SANGLE AJUSTABLE ET DOUBLE FERMETURE

Nous sommes habitués, en règle générale, à transporter le smartphone dans notre poche. En principe, c’est un endroit sûr si nous ne sortons qu’avec notre téléphone portable pour une promenade – et même ainsi, rares sont ceux qui n’ont pas eu peur de ne pas le trouver au même endroit – mais les choses changent si Nous voulons plonger dans la mer ou faire des sports qui impliquent de se mettre à l’eau. Pour éviter que le terminal ne soit facilement abandonné et par conséquent perdu, la housse intègre une sangle qui lui permet d’être accrochée autour du cou. Cette poignée est également attachée au sac avec un petit harnais, qui offre une plus grande sécurité. En relation avec fermeture, Ceci est double. “Très confortable à porter autour du cou, facile à fermer et totalement étanche”, écrit Adrián sur le site Amazon. «Ce n’est pas la première housse étanche universelle que j’achète et toutes les précédentes sont livrées avec une fermeture velcro ou un plastique qui glisse. Cependant, celui-ci porte un double fermeture avec position qui donne un très bon sentiment de sécurité»Célèbre Juanjod54, qui a attribué cinq étoiles au produit.

Le produit, comme nous l’avons vu à travers les avis des utilisateurs, fonctionne, mais le fabricant en donne néanmoins quelques des lignes directrices pour éviter les pannes ou les incidents indésirables. Tout d’abord, et bien que cela semble évident, n’essayez pas d’insérer un smartphone plus grand que la taille indiquée dans l’étui. De plus, Unbreakcable avertit que la pression de l’eau peut affecter – uniquement lorsque nous sommes dans l’eau – le fonctionnement de l’écran tactile et que, si vous souhaitez prendre une photo, celle-ci est prise avec les boutons de volume. Enfin, la firme informe que, tant que c’est le cas, nous ne pourrons pas utiliser l’identifiant d’empreinte digitale du téléphone, mais nous pouvons utiliser le reste des boutons sans aucun problème.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 26/07/2020.