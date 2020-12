Gmail ajoutera une fonction intéressante pour modifier directement les pièces jointes de Microsoft Office.

Bien que le cimetière de Google regorge d’applications et de services qui sont morts parce qu’ils ne sont plus rentables ou n’ont plus de sens, certains aussi populaires que Inbox ou Google Play Music, Les outils des gars de Mountain View sont toujours l’une des options préférées de la plupart des utilisateurs.

Un exemple clair est Gmail, Le gestionnaire de messagerie de Google, qui est non seulement le plus utilisé au monde mais aussi rapide, fonctionne très bien sur toutes les plateformes – ordinateurs et mobiles – et possède une interface assez soignée et minimaliste.

Maintenant, bien que pour beaucoup, Gmail soit un gestionnaire de messagerie parfait, la vérité est que tout peut être amélioré. C’est le cas de la nouvelle et utile amélioration que Google a intégrée à son gestionnaire de messagerie et que Ce sera idéal surtout si nous travaillons dans des environnements collaboratifs avec Microsoft Office.

Gmail permet la modification directe des pièces jointes Microsoft Office

Ce n’est pas une fonction qui va changer le monde, sûrement certains d’entre vous ne l’utiliseront même pas, mais pour tous ceux qui envoient et reçoivent des e-mails toute la journée avec des pièces jointes Microsoft Office – Surtout pour des raisons professionnelles ou étudiantes – ils l’apprécieront certainement.

Gmail permet désormais l’édition directe de documents Microsoft Office. Autrement dit, avant de devoir télécharger le fichier sur notre ordinateur, l’ouvrir avec Word, Excel ou toute autre application que nous utilisons, le modifier, l’enregistrer et le rattacher dans un nouveau courrier électronique.

Maintenant avec cette nouvelle fonction intégrée et comme on le lit dans le blog officiel de Google, dans les pièces jointes de Microsoft Office Une nouvelle option “modifier” apparaîtra. Grâce à cette nouvelle option, il ne sera pas nécessaire de télécharger le document, mais il s’ouvrira automatiquement pour édition et une fois que cela sera fait, nous pourrons répondre directement à l’email avec le document mis à jour.

C’est un petit mais en même temps un grand changement cela nous fera gagner beaucoup de temps puisque vous n’avez pas à télécharger de document, recherchez-le dans le dossier des téléchargements, ouvrez-le, modifiez-le, enregistrez-le et réécrivez un nouvel e-mail en même temps que nous recherchons à nouveau le document modifié. Tous les avantages.

Comme cela est courant dans Google, cette mise à jour sera progressivement intégrée à tous les utilisateurs de Google Workspace au cours des prochaines semaines, bien que malheureusement le grand G n’ait rien dit sur le point de savoir si cette fonction atteindra les utilisateurs standard de Gmail. Quelque chose que nous espérons vraiment arrivera.