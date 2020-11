Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Rapports sur un service d’abonnement possible dans Fortnite Ils étaient apparus il y a quelques semaines, mais aujourd’hui encore, Epic Games a confirmé cette nouveauté, qui apportera plus de récompenses aux fans les plus fervents de la bataille royale.

Tu peux lire: Cyberpunk 2077 offrirait près de 200 heures de jeu, révèle le développeur du titre

Le nom de ce service sera Équipage de Fortnite, qui donnera des objets exclusifs pour le jeu en échange d’un paiement mensuel, paiement qui aura un prix de 11,99 USD, plus qu’il n’en coûte un mois de Xbox Game Pass. En échange de ce prix, le service donnera aux joueurs l’accès au Battle Pass de la saison en cours ainsi que des skins et des objets exclusifs sur une base mensuelle. Tout le contenu restera dans les comptes des utilisateurs même à la fin de leur abonnement. Et en prime pour faire partie du Fortnite Crew, les abonnés recevront 1000 V-Bucks chaque mois pour être membre.



Équipage de Fortnite Cela commencera avec le début de la saison 5 du chapitre 2 de la bataille royale, qui est sur le point de sortir le 2 décembre. Nous pourrons donc très bientôt avoir ce service dans le cadre de nos options d’abonnement.

Epic Games a également révélé qu’avant le début de chaque mois, ils feront une publication pour révéler tout le contenu qui atteindra les membres du Fortnite Crew. Ajoutant que l’abonnement peut être annulé à tout moment sans problèmes supplémentaires.

Que pensez-vous de cette initiative?

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord