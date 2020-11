Le garant italien de la protection des données personnelles a infligé le paiement d’une amende à Vodafone pour un montant de plus de 12 millions et 250 milliers d’euros. La raison de la sanction est avoir traité illégalement les données personnelles de millions d’utilisateurs dans le pays. Le montant s’ajoute aux plus de 7000 millions d’euros de pénalités à l’encontre de diverses entreprises pour violation du RGPD qui se sont accumulées pendant des années.

Outre le paiement de l’amende, Vodafone doit adopter diverses mesures imposées par l’Autorité pour se conformer à la législation nationale et européenne en matière de protection des données. La décision du garant arrive après des centaines de plaintes d’utilisateurs, avec des plaintes selon lesquelles Vodafone a établi des contacts téléphoniques indésirables continus pour promouvoir les services de l’entreprise.

Vodafone devra faire face au paiement de plus de 12 millions d’euros en Italie

L’amende s’élève à un montant exact de 12 251 601 euros, auquel Vodafone devra faire face. En plus dudit paiement, le Garant de la Vie Privée a ordonné à la société «de mettre en place des systèmes permettant de prouver que le traitement des données à des fins de télémarketing est effectué conformément aux dispositions du consentement». Comme indiqué par l’Autorité, le non-respect de la loi a été vérifié tant au niveau du consentement des utilisateurs que des principes fondamentaux de responsabilité de l’Union européenne.

Le Garant affirme que Vodafone a utilisé des numéros fictifs et non inscrits au Registre des Opérateurs de Communications pour établir des contacts téléphoniques de manière abusive

L’enquête a mené à bien des rapports sur une stratégie de télémarketing abusive, dans laquelle des numéros fictifs et des numéros non enregistrés au Registre des opérateurs de communications (Roc) ont été utilisés pour établir lesdits contacts téléphoniques. De la même manière, Des infractions à la protection des données personnelles ont été détectées, ayant utilisé des listes de noms de contacts acquises auprès de fournisseurs externes. En d’autres termes, le nombre de tiers aurait été obtenu et transféré via les partenaires commerciaux de Vodafone, sans leur consentement.

La sanction se concentre sur les mauvaises pratiques de télémarketing abusif menées par Vodafone en Italie, à la fois en raison du manque de consentement des utilisateurs à être inclus dans sa base de données et en raison de la création de numéros non enregistrés pour effectuer les appels. Le Garant a interdit à Vodafone “tout traitement ultérieur de données à des fins promotionnelles ou commerciales effectué par l’acquisition de listes de données personnelles de tiers”, ainsi que de prouver au tribunal “que les contrats ne sont activés qu’à la suite de la appels promotionnels effectués par son réseau commercial, à travers des numéros enregistrés et enregistrés dans le Roc. “

De Xataka Móvil, nous avons contacté Vodafone en attendant d’élargir ces informations avec sa position officielle, et nous mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.

