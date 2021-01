A chaque nouvelle présentation des chiffres des utilisateurs de Facebook, ses services se développent de plus en plus, se rapprochant des figures du réseau social «mère», pratiquement la mère de tous les actuels. Verge a souligné, par exemple, qu’en février de l’année dernière, WhatsApp avait déjà plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Pour cette raison, bien que volumineux, les chiffres que Facebook revendique à la fin de son 2020 ne sont pas aussi surprenants qu’ils l’auraient été il y a quelques années. Facebook a décomposé le mouvement de ses principaux services à la veille du Nouvel An, le dernier de l’année 2020 maintenant disparue, et dans son rapport montrer le muscle de WhatsApp en matière d’appels vocaux et vidéo ce jour-là.

Grande croissance des services Facebook pour clôturer l’année

Dans une année compliquée en termes de santé, et donc aussi lorsqu’il s’agit de rencontrer nos proches, les appels vidéo ont pris le contrôle des interactions à distance et des services comme Zoom ont pris la tête de la croissance plus que quiconque, en particulier pendant les verrouillages du premier semestre. Mais WhatsApp est également là et Facebook a mis ses chiffres en noir sur blanc. Ou plutôt, en blanc sur vert foncé.

Compte Facebook que le réveillon du Nouvel An, la clôture de la saison, via WhatsApp plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo. Non seulement le maximum historique d’appels via WhatsApp a été dépassé un jour en cours, mais l’utilisation de la fonctionnalité a été augmentée de 50% par rapport au même jour de l’année précédente, le réveillon du Nouvel An 2019.

Facebook se vante également qu’aux États-Unis, l’utilisation des appels vidéo de groupe sur Messenger a doublé par rapport à ceux d’une journée normale. Instagram prend également sa part de notoriété dans les chiffres Facebook avec plus de 55 millions d’émissions en direct le soir du Nouvel An. Comme on peut le voir, Facebook est toujours en pleine forme. Ou c’est ce qu’ils disent, bien sûr.

