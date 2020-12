La nouvelle série de smartwatches Amazfit élimine la connectivité WIFI pour faire un bond en avant dans la durée de vie de la batterie.

Écrit par María Veiga dans Xiaomi

Xiaomi continue de lancer de nouveaux appareils d’assaut dans tous ses segments de produits et les smartwatches n’allaient pas faire exception. Il y a moins de trois mois, la firme annonçait l’arrivée de la deuxième version de son succès Amazfit GTS, le GTS 2 et aussi le GTR 2.

Maintenant, Xiaomi est revenu à la charge mettre à jour ces deux montres intelligentes avec des versions allégées, atteignant ainsi les magasins le nouveau Amazfit GTS 2e et Amazfit GTR 2e. Les différences substantielles résident dans une batterie plus grande pour moins d’argent. À première vue, ça sonne bien mais évidemment il y a aussi des coupures.

Savoir plus: Nouvel Amazfit GTS Mini, maintenant plus petit et avec une batterie pendant deux semaines

Même capacité de charge, durée de vie plus longue

L’Amazfit GTS 2e conserve trois spécifications clés de son prédécesseur: Batterie 246 mAh, poids de 25 grammes et connectivité NFC. Mais, malgré la même capacité de charge, cette smartwatch manque de connectivité WIFI donc sa batterie est étirée à 14 jours sur une seule charge ou 24 jours si utilisé en mode horloge de base. Il sera disponible en trois teintes pour CNY 799, environ 100 euros pour changer.

De son côté, l’Amazfit GTR 2e maintient son écran AMOLED circulaire, son Batterie 471 mAh et tous les modes sportifs, mais augmente votre endurance sur une seule charge pour 24 jours (dans le GTR 2, il y en avait 14). Si nous choisissons d’utiliser l’appareil en mode horloge de base, l’énergie permettra un utilisation ininterrompue de 45 jours, une semaine de plus que son «frère aîné». Cette montre connectée est également disponible en trois couleurs différentes et au prix d’environ ** CNY 799. 100 euros.

L’Amazfit GTS 2e et l’Amazfit GTR 2e seront disponible à partir du 24 décembre en Chine. Pour le moment, on ne sait pas si la société envisage de lancer ces nouvelles variantes de ses montres intelligentes les plus populaires dans le monde.