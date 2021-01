David et Carla (noms fictifs) ont eu des expériences très différentes avec leur sexualité et l’utilisation de jouets sexuels. Si David les apprécie depuis son plus jeune âge, le cas de Carla est toujours celui de nombreuses femmes: elle n’avait jamais pleinement profité de sa sexualité jusqu’à l’âge de trente ans.

«Pour ce qui est des godes, le premier m’a été offert comme une blague à 18 ans», explique David à Explica.co. Bien que ce soit la blague typique, il admet qu ‘«il a eu le goût». Pour ce que était dédié à «acheter de plus en plus gros au fil du temps». «J’ai également utilisé des plugs anaux, qui sont essentiellement conçus pour que vous puissiez les mettre et y rester, afin que vous puissiez faire des courses avec», dit-il.

“J’en ai aussi utilisé des gonflables, qui aider à dilater“Il explique.” Aujourd’hui, j’ai un partenaire stable et je les ai toujours, mais Je ne les utilise pas beaucoup comment je les portais. Parfois, nous avons utilisé les deux ensemble “, ajoute-t-il. Mais, surtout, ils l’ont préparé à des relations avec d’autres hommes et à mieux se connaître:” Grâce aux jouets, d’une part, Je me détends mieux; mais je sais aussi comment je l’aime“dit David.

«Avec les jouets, je me suis donné plus de liberté sexuelle», dit Carla

Les jouets sexuels sont venus dans la vie de Carla pour rester. «C’était une personne qui ne me touchait pratiquement pas», qui a rejoint une relation assez longue. “Depuis que je l’ai laissé avec mon partenaire, les jouets sexuels m’ont beaucoup aidé à avoir plus d’indépendance sexuelle, pour mieux me connaître et être plus à l’aise avec moi-même. Cela m’a beaucoup aidé », dit-elle de l’autre côté du téléphone.« Même avec les jouets, je me suis donné plus de liberté sexuelle, j’ai voulu essayer des choses que je n’avais peut-être pas envisagées auparavant », ajoute-t-elle.

Des jouets sexuels pour mieux se connaître

«Les jouets sexuels peuvent avoir pour fonction de vous aider à mieux vous connaître, car ils produisent des stimuli que vos mains ne peuvent peut-être pas produire. Ou parce que, peut-être, vous pouvez avoir certaines difficultés ou certains blocages», a expliqué au téléphone le psychologue et sexologue. Laura Moran.

“Il est important de se connaître en se masturbant car c’est comme si tu allais te faire déjeuner à midi: il est bon de savoir ce qui vous convient, ce que vous aimez. Mais si vous allez également le partager avec quelqu’un, puisque nous ne sommes pas des télépathes ou des diseurs de bonne aventure, vous devez être capable de communiquer à l’autre personne ce que vous aimez“, explique le sexologue.

«Pour savoir ce que vous aimez, vous deviez probablement en faire l’expérience en premier. On peut aussi l’apprendre en couple, il n’est pas nécessaire d’expérimenter d’abord un jouet en particulier, puis de le partager. Mais c’est une option. “” Il est important que vous sachiez ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, afin de le communiquer: quel type de rythme aimez-vous quand ils stimulent votre clitoris; quel genre de caresses ou de force vous aimez dans d’autres parties du corps. Et vous pouvez en faire l’expérience vous-même avec vos mains ou avec un jouet », dit-elle.

Et s’entraîner

Comme l’a dit David, les jouets sexuels sont également bons pour l’entraînement. La zone anale et le vagin. “Tout comme nous pouvons former le plancher pelvien, il peut également être utilisé pour s’entraîner s’il y a pénétration anale“Dans le cas des relations entre hommes. Même si une femme veut essayer le sexe anal. Mais il y a plus de cas où il est nécessaire de former le corps, dit Morán:

“Dans les cas de vaginisme, nous utilisons également ce que l’on appelle des dilatateurs, qui sont des godes d’épaisseurs différentes pour habituer les muscles à différentes épaisseurs lors de la pénétration. Mais il y a des gens qui les utilisent à des fins ludiques, pas pour l’entraînement du plancher pelvien” .

“Par exemple en cas d’anorgasmie, car il y a un certain rejet du corps ou des idées de pudeur si vous touchez vos organes génitaux avec vos mains, l’utilisation d’un jouet peut être une étape intermédiaire. En thérapie, nous essayons toujours de bannir cette idée erronée qui vous empêche de profiter de votre corps, mais cela peut être une étape intermédiaire pendant que nous bannissons cette idée et apprenons à nous connaître et à apprécier », explique Morán.

Un stimulus différent …

Kim Carpenter / Unsplash

Mais tout n’est pas les étapes intermédiaires, comme dans le cas de l’anorgasmie ou du vaginisme. Ils peuvent aussi être «le but ultime»: «Utilisez un stimulus différent de celui que vous connaissez déjà, car il n’est pas humain, il ne se fatigue pas, il garde le rythme, il n’est distrait par rien; vous n’avez rien à faire, il suffit de le charger avant. Et cela vous donne des expériences différentes », illustre Morán.

Le sexe en couple est-il devenu trop monotone? Les couples qui souhaitent varier un peu plus leurs habitudes sexuelles et l’ajout de jouets sexuels «comme incitation» à l’équation du sexe peut également le faire. Découvrir de nouvelles choses par vous-même est formidable, mais avec quelqu’un d’autre à côté de vous peut parfois être encore mieux.

… mais sans remplacer personne

“Les jouets sexuels ne sont pas des gens pour le meilleur et pour le pire: il ne se fatiguera pas non plus et ne vous embrassera pas”

Malgré le fait que beaucoup de gens le pensent – comme nous l’avons vu avec l’arrivée du Satisfyer – les jouets érotiques “ne remplaceront jamais rien ni personne”. “Sex toys ils vous donnent un stimulus qu’une personne ne peut pas vous donner parce qu’ils ne sont pas des personnes; pour le bien et pour le mal: il ne se fatiguera pas non plus et ne vous donnera pas un baiser. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent être ajoutés, mais qu’ils ne remplaceront jamais », explique le sexologue.

De nombreux hommes sont ravis d’ajouter des jouets sexuels à leurs relations, tandis que d’autres perçoivent les jouets sexuels “comme des concurrents ou des substituts”, mais ce n’est pas comme ça. Les soi-disant godes (ou godes, bien qu’en anglais cela signifie la même chose) ont été vendus comme des femmes réconfortantes. “Mais ils ne consolent rien, ils ne consolent pas l’absence de pénis.” «Ils ne consolent pas non plus car le clitoris est à l’extérieur et c’est celui qui facilite le plus l’orgasme», ajoute le sexologue.

Cette idée du besoin de confort a imprégné de nombreuses femmes, mais aussi des hommes. C’est peut-être donc derrière les réticences de certains hommes hétérosexuels: «Cela peut rendre les hommes hétérosexuels regarde-le avec un peu de suspicion et qu’ils n’aiment pas que leurs partenaires les utilisent », explique Morán.

«Une des choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Satisfyer est de sortir la masturbation féminine du placard et de ne pas qu’elle se présente sous la forme d’un jouet pénétrant. Et ce sont deux choses merveilleuses. Ensuite, il y a aussi une ligne de Satisfyer pour hommes, dont ils doivent également être heureux. “.

Sex toys pour hommes

“Il n’y avait pas tant besoin d’un jouet pour montrer la masturbation masculine que cela s’est produit avec les femmes”

Les hommes ont également le droit de profiter des jouets, quelle que soit leur orientation sexuelle. Bien qu’il soit vrai que les hommes hétéros n’en ont pas besoin. «Peut-être parce qu’ils ont cette ombre négative» qu’ils sont un substitut. “Mais c’est peut-être aussi parce que la masturbation masculine n’a pas été dans le placard. Avant qu’on leur dise qu’ils peuvent devenir aveugles, sourds ou qu’ils vont avoir des boutons; mais il est vrai qu’il y a eu plus de liberté pour un homme de se masturber. “

“Il n’y avait pas tant besoin ni tant d’espace (ou de niche) pour qu’un jouet vienne montrer la masturbation masculine, car ils la pratiquaient déjà”, comme cela s’est produit avec la masturbation féminine. Et encore certaines femmes hésitent à en parler dans leurs cercles d’amis.

“Il existe un vaste catalogue de masturbation”

L’arrivée du Satisfyer a été largement critiquée. Certaines raisons, comme le fait qu’il allait remplacer les couples, nous avons déjà vérifié qu’elles ne sont pas vraies. Mais également la campagne marketing “nous a vendu des orgasmes rapides, mais il y a beaucoup de femmes qui doivent y aller lentement, avec le temps. “Heureusement pour tout le monde, l’intensité du Satisfyer peut être réglée.

“Je pense qu’il est important que les femmes sachent que si un jour tu veux un orgasme rapide et que tu ne l’obtiens pas, rien ne se passe non plus. Parce que se précipiter n’est pas de bons compagnons. Et si un jour tu veux prendre un bain ou une douche relaxante, donne-toi de la crème et ensuite Se masturber c’est aussi merveilleux. Sachant qu’il existe un vaste catalogue de masturbation: qu’elle peut être rapide, une pour dormir, parce que vous avez un entretien d’embauche et que vous êtes nerveux et que vous voulez vous détendre; parce que vous vous ennuyez … c’est polyvalent “.

Bref, les sextoys peuvent être une aide très importante pour avoir une bonne santé sexuelle, comme dans le cas du vaginisme ou de l’anorgasmie. Mais rien ne se passe si nous voulons simplement essayer de nouvelles choses, individuellement ou en couple. Et c’est que les jouets érotiques doivent être appréciés.

