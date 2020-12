Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cette année 2020 a été marquée par les consoles de nouvelle génération, ainsi que par l’augmentation massive des ventes de matériel en raison de ces consoles, telles que Nvidia avec la GeForce RTX 30. Cependant, il y a un morceau de matériel qui a dépassé. de toutes ces consoles de nouvelle génération attendues et c’est la Nintendo Switch a battu des records de ventes pour Nintendo. Le même mois de novembre, mois de lancement des consoles de nouvelle génération, la console la plus vendue n’était pas la PS5 ou la Xbox Series X, c’était la Commutateur Nintendo.

Ces données ont été révélées par le rapport de Groupe NPD, une organisation d’analyse de données qui interprète les données de vente et de marché, leur rapport a révélé que 2020 était la plus grande année jamais enregistrée pour les ventes de matériel. Ces ventes sur PS5 peuvent s’expliquer car avant le lancement des consoles de nouvelle génération, le Nintendo Switch avait un chemin clair ne pas avoir de concurrence directe, ce qui lui a permis de vendre beaucoup d’unités au cours de l’année, même au cours du mois de novembre, un mois au cours duquel malgré son déplacement des projecteurs publics, elle est restée la console la plus vendue de ce mois et de toute l’année 2020.

Les données de vente de Switch, trois ans après son lancement, continuent d’augmenter, ce qui n’est pas une surprise, puisque les performances commerciales de Nintendo sont à la hausse depuis un certain temps, atteignant des chiffres jamais vus depuis plus de dix ans dans le Société japonaise.

Mais malgré les unités vendues, PS5 conserve la plus grande source de revenus cette année parmi les concurrents, même lorsque le nombre d’unités vendues est inférieur au reste. Dans ces données, il y a des détails importants et c’est que la PS5 étant une première version, elle a été épuisée la plupart du temps en raison d’une sur demande, ce qui a rendu difficile pour les fans de trouver des unités disponibles. Ainsi, même si le Switch vend actuellement plus d’unités que la PS5, la fourniture des deux systèmes à ce moment du lancement est certainement un facteur dans cette équation.

