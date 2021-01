Pendant deux ans, nous pouvons utiliser l’Assistant Google sans compte, une sorte de navigation privée ou mode invité qui atteint maintenant le appareils ménagers, comme la société l’a annoncé en octobre dernier.

Cette nouvelle fonctionnalité est née comme une nouvelle réponse à la responsabilité de Google en respecter notre vie privée. L’année dernière, ils ont arrêté de sauvegarder nos enregistrements par défaut et ont publié le réglage de la sensibilité pour réduire les déclencheurs involontaires.

C’est le mode invité de l’Assistant Google

Nous donner un meilleur contrôle de notre vie privée Lorsque vous utilisez votre Google Nest Mini, Nest Audio ou Nest Hub, entre autres haut-parleurs et écrans compatibles, le Assistant Google lance un commande vocale Quoi désactiver l’historique de recherche.

Lorsque nous utilisons le Assistant Google Dans un haut-parleur ou un écran intelligent toutes nos actions sont enregistrées dans notre historique de recherche, donc si nous ne voulons pas qu’une requête soit enregistrée dans notre compte, la seule option que nous avions jusqu’à présent était d’éliminer notre activité avec notre voix, ou du moins pour le utilisateurs qui utilisent l’assistant en anglais.

Avec la nouvelle commande en anglais «Hey Google, active le mode Invité», l’Assistant Google cessera de sauvegarder notre activité sur les haut-parleurs et écrans compatibles. Nous pouvons continuer à poser des questions, contrôler les appareils domestiques, régler les minuteries et écouter de la musique, mais n’affichera pas de résultats personnelstels que les événements du calendrier ou les contacts.

Lorsque nous activons le mode invité, le dispositif jouera une sonnerie spéciale et il affichera l’icône d’invité sur l’écran. Pour vous assurer que le mode Invité est activé, vous pouvez demander à l’Assistant Google “Le mode Invité est-il activé?”.

L’Assistant Google arrêtera d’enregistrer notre activité jusqu’à ce que nous décidions de désactiver le mode invité. Pour revenir à l’expérience complète de l’Assistant avec vos réponses personnalisées, dites simplement “Ok Google, désactivez le mode Invité”.

Le mode Invité est utile lorsque nous avons un visiteur à la maison et que nous ne voulons pas que vos requêtes soient enregistrées dans notre compte Google, ou que vos réponses fournissent des informations personnelles. Ce mode est également pratique pour que l’Assistant Google n’affiche pas à l’écran des suggestions qui pourraient gâcher une surprise, comme des suggestions de recettes que vous souhaitez faire pour surprendre votre famille.

Google confirme que ce nouveau mode fonctionne uniquement en anglais et sur votre appareil familial Google Nest, mais dans les mois à venir, il atteindra plus de langues et plus d’appareils.

Via | Google

