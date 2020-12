La fidélité n’est pas la caractéristique la plus importante des utilisateurs.

Les changements entre opérateurs sont quelque chose de normal et que les entreprises assument normalement. Ils jouent tous pour attirer des clients extérieurs avec des offres spécialement axées sur récompenser la portabilité. Cependant, au cours de cette année, il y a eu des chiffres d’utilisateurs infidèles jamais vus auparavant.

Selon les données partagées par la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), en septembre dernier plus d’un million de changements d’opérateurs en ajoutant les chiffres de la téléphonie mobile et fixe. Les plus grands coupables de ce record sans précédent sont droits de télévision sur le football et le début de l’année scolaire, bien qu’ils ne soient pas les seuls.

La situation économique difficile a pesé sur les consommateurs, qui ont cherché plus assidûment si possible que les offres normales à la baisse continuer à profiter des meilleurs tarifs en dépensant le moins possible. C’est précisément ce fait qui explique la croissance significative des entreprises à bas coûts.

Million de division de portabilité

Sur le montant total de la portabilité en septembre, environ 750 000 correspondent à des numéros de mobile. Si nous regardons la même période de 2019, les chiffres sont notoirement inférieurs, 669 791 transferts de ligne entre opérateurs. Au total, la CNMC a enregistré 54,9 millions de lignes mobiles en septembre, 1,5% de plus que l’année précédente.

Si nous parlons de numéros fixes, l’augmentation de la portabilité est vraiment significative. Plus précisément, leurs 253811 utilisateurs fixes ont migré, pour les 193000 de 2019. En pourcentage, ces chiffres représentent une augmentation de 31%. De même, avec les records de septembre, le nombre total de lignes fixes s’élève à 15,65 millions, dont 11 millions correspondent à la fibre optique. Dans cette section, Movistar est le leader incontesté avec une part de marché de 40,7%.

