Au Mexique, les médias numériques représenteront 48 pour cent de l’investissement total dans la publicité, ce qui se traduira par une baisse marquée des investissements des médias traditionnels, où la télévision subira une baisse de 24 pour cent.

Alors que l’Amérique latine se remet de la contingence Covid, nous verrons de nombreux changements dans l’espace publicitaire. D’une diminution marquée des investissements dans les médias traditionnels à la croissance numérique rapide de certains pays d’Amérique latine.

Cette année, selon les estimations d’eMarketer, le Mexique, la Colombie, le Chili et le Brésil seront l’un des marchés publicitaires numériques à la croissance la plus rapide au monde, malgré une baisse de 10% des investissements dans les médias en Amérique latine.

Les deux événements sportifs les plus importants de l’année, la Coupe de l’America et les Jeux Olympiques, ont été reportés en raison de Covid, générant une baisse de 17% des investissements dans les médias traditionnels en Latam, qui affecte principalement Out-of-Home et la télévision.

Au Mexique, les investissements dans la publicité télévisée diminueront de 24%, un chiffre qui continuera d’augmenter même après la pandémie, selon eMarketer.

Cette forte baisse des médias traditionnels est due en partie à une réduction de près de 60% du budget publicitaire du gouvernement.

Cet investissement représentait entre 7 et 11% de l’ensemble de la publicité dans les médias traditionnels au Mexique les années précédentes, alors qu’en 2019, il ne représentait que 1,3%. Le cinéma, la publicité OOH et la télévision ont été les médias qui ont subi le plus de pertes d’investissement, selon les dépenses de communication du gouvernement fédéral.

Une autre raison pour laquelle les investissements dans les médias traditionnels ont diminué est le changement dans la consommation des médias imprimés. Selon l’INEGI, en 2015, près de la moitié des Mexicains lisaient des journaux imprimés, mais en 2020, seulement 30% le faisaient. Alors que le nombre de lecteurs dans les magazines imprimés est tombé à 32% contre 47% en 2015.

En revanche, les médias numériques au Mexique représenteront 48% de l’investissement total en publicité, avec une dépense en pesos mexicains de 4254 milliards en 2020, ce qui positionnera le pays à la sixième place du classement de la croissance en publicité numérique, dans le monde entier.

En ce qui concerne la combinaison de formats, les estimations d’eMarketer pour le Mexique montrent que 67 pour cent seront utilisés pour l’affichage, tandis que 29 pour cent seront pour la recherche, suivant une tendance au niveau de l’Amérique latine.

Bien qu’un tiers seulement de l’investissement soit alloué aux publicités du Réseau de Recherche, il ne faut pas oublier que les publicités du Réseau de Recherche sont l’un des moyens les plus efficaces de cibler les consommateurs avec des publicités pertinentes qui influencent la découverte et la notoriété des marques. , en ligne avec vos nouvelles habitudes d’achat en ligne.

Selon l’AMVO, les utilisateurs mexicains sont 1,5 fois plus susceptibles de consulter les moteurs de recherche que les réseaux sociaux, avant de décider d’acheter. De plus, les moteurs de recherche sont l’une des principales sources de consultation des acheteurs mexicains, suivis des sites de commerce électronique comme Amazon ou Mercado Libre.

Enfin, notre recommandation est de garder les annonces de recherche sur le radar en raison de l’adoption rapide du commerce électronique et des habitudes de consommation en ligne.