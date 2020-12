Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ceux-ci sont le huit planètes du système solaire cette orbite autour de la même étoile. Cependant, depuis des années, on parle de l’existence possible d’une neuvième planète en orbite autour de notre Soleil, mais jamais auparavant une planète avec une orbite étrange n’a été trouvée. Jusqu’ici, qu’est-ce qui a été vu? Et comment pouvez-vous nous aider à trouver l’hypothétique planète neuf?

Une recherche publiée dans The Astronomical Journal explique qu’une exoplanète connue sous le nom de HD 106906 b C’est celle qui peut nous conduire à chercher la neuvième planète. En règle générale, les planètes orbitent relativement près de leur étoile. Cependant, cette exoplanète a un étrange façon de tourner autour de ses étoiles: Il faut environ 15 000 ans pour mettre en orbite votre binaire. De plus, c’est la première fois qu’une telle orbite est caractérisée, selon ScienceAlert.

HD 106906 b a 11 fois la masse de Jupiter et orbite autour d’une étoile binaire appelée HD 106906, ce sont une paire d’étoiles chaudes jaune-blanc; ces soleils n’ont “que 15 millions d’années et tournent en orbite en seulement 100 jours”.

Et bien qu’en général ce système solaire soit très différent du nôtre, il peut nous aider à trouver la planète hypothétique neuf. «Ce système constitue une comparaison potentiellement unique avec notre système solaire», a commenté l’astronome Meiji Nguyen de l’Université de Californie à Berkeley. «Il est loin de ses étoiles hôtes sur une orbite excentrique et fortement désalignée, tout comme la prédiction de la planète Neuf. [plantea] la question de savoir comment ces planètes se sont formées et ont évolué pour aboutir à leur configuration actuelle. “

Trouver des planètes

Mais pourquoi n’avons-nous vu qu’une seule planète avec une telle orbite? La réponse réside dans la manière dont nous recherchons les exoplanètes. Et est-ce que l’une des méthodes consiste à regarder les étoiles et à voir si leur lumière diminue, mais revient ensuite à la normale. C’est ce que nous appelons le méthode de transit et la lumière ne diminue pas réellement, mais c’est parce qu’une exoplanète (ou plus d’une) passe. L’autre méthode, comme expliqué dans ScienceAlert est celle de oscillation et ils recherchent également “de très petits changements dans les longueurs d’onde de la lumière d’une étoile lorsqu’elle est entraînée par la gravité de l’exoplanète”.

Cela donne des résultats généralement réguliers, tout comme il faut toujours le même temps à la Terre pour faire le tour du Soleil.Toutefois, pour les planètes avec des orbites plus grandes, comme HD 106906 b ou même notre planète neuf, ces méthodes sont inutiles. Pas du tout. C’est plus, pour Jupiter, vous devrez observer pendant environ 12 ans, qui est le temps nécessaire pour effectuer un tour complet.

Nous savons que HD 106906 b est une exoplanète très étrange, pas seulement à cause de la façon dont il se déplace. Mais, en plus, nous en avons des photos depuis 2013. Et il était très difficile de calculer son orbite. Pour ce faire, une équipe de chercheurs avait besoin des données du télescope spatial Hubble. ET remonté 14 ans dans les archives pour trouver plus de données sur HD 106906 b et sa traduction, qui se déplace lentement à une distance de 737 unités astronomiques de ses étoiles. Et c’est ainsi qu’ils ont trouvé leur mouvement de 15 000 ans.

L’axe orbital incliné

ESA / Hubble, M. Kornmesser

Dans le système solaire, les planètes sont sur le même plan, mais il n’en est pas de même avec HD 106906 b, qui tourne sur un axe orbital incliné

Mais la chose la plus étrange qu’ils ont découverte à propos du HD 106906 b n’est pas cela. Sinon quoi son axe orbital est incliné. Autrement dit, si vous regardez le système solaire, vous pouvez voir que toutes les planètes sont sur le même plan. Mais la même chose ne se produit pas avec l’exoplanète, comme, croit-on, ce qui se passe avec la planète neuf.

«Ce serait étrange si, disons, Jupiter était incliné de 30 degrés par rapport au plan dans lequel toutes les autres planètes gravitent. soulève toutes sortes de questions sur la façon dont le HD 106906 b s’est retrouvé si loin sur une orbite si raide », a commenté Nguyen.

L’une des réponses possibles données par les chercheurs est que cette exoplanète est né errant dans l’espace jusqu’à ce qu’il passe si près des étoiles binaires qu’il soit piégé par elles. Mais l’hypothèse préférée et celle sur laquelle l’équipe s’appuie en est une autre, même si les deux conduiraient cette exoplanète à avoir une orbite étrange. Et c’est que HD 106906 b serait né dans le disque de débris du binaire. “Le fait de glisser le disque aurait causé l’orbite de l’exoplanète s’est désintégrée vers l’étoile. Là, dans une orbite plus rapprochée, les interactions gravitationnelles entre les deux étoiles auraient pu propulser l’exoplanète dans une orbite beaucoup plus éloignée et plus raide qui s’est stabilisée avec une étoile qui passe », disent-ils.

“C’est comme arriver sur les lieux d’un accident de voiture et essayer de reconstituer ce qui s’est passé“L’astronome illustré Paul Kalas de l’Université de Berkeley.” Est-ce que ce sont les étoiles qui passent qui ont perturbé la planète, puis la planète a perturbé le disque? Est-ce le binaire du milieu qui a d’abord perturbé la planète puis a perturbé le disque? Ou les étoiles qui passent ont-elles perturbé à la fois la planète et le disque? C’est un travail de détective en astronomie, rassemblant les preuves dont nous avons besoin pour trouver des histoires plausibles sur ce qui s’est passé ici. “

Et la planète neuf?

Nous ne l’avons pas encore trouvé, mais nous y travaillons. En fait, l’une ou l’autre des deux hypothèses sur la façon dont HD 106906 b s’est retrouvé sur une orbite aussi étrange est également utilisée pour expliquer où se trouve la planète neuf. Bien que dans ce cas, nous saurions qui lui a donné un coup de pied et probablement c’était Jupiter.

Mais à quoi ressemblerait la planète neuf? Eh bien, tout ce que nous savons, au-delà du coup de pied de Jupiter, c’est qu’il pourrait y avoir entre 5 et 10 fois la masse de la Terre. Et une orbite autour de 300 à 700 unités astronomiques du Soleil,.

La planète neuf ne sera probablement jamais trouvée, il y a beaucoup de doutes à ce sujet. Plus de doutes que de certitudes. Cependant, trouver l’étrange exoplanète HD 106906 b pourrait être ce dont nous avons besoin pour la trouver. Et si nous trouvons cette nouvelle planète, Quel nom allons-nous lui donner?