Il Première de Battlefront 2 Il n’est pas arrivé avec le bon accueil attendu. Après tout, bien qu’ils se situent dans l’univers Star Wars, certains éléments du titre n’ont pas tout à fait attiré l’attention des joueurs comme prévu. Toujours rien n’a empêché le studio DICE a continué à travailler sur les travaux, à la recherche du chemin idéal pour la proposition.

Bien sûr, depuis quelques mois, la possible arrivée d’un nouveau projet a été rumeur, une nouvelle collaboration entre DICE et EA ce qui pourrait apporter un titre basé sur l’univers. Une rumeur qui a pris de l’ampleur avec plusieurs messages d’acteurs de Battlefront 2 qui ont attiré l’attention des fans et créé toutes sortes de théories sur l’arrivée possible d’un nouveau jeu.

Certains de ces messages ont été publiés en novembre 2020, bien qu’ils n’aient pas attiré l’attention des joueurs jusqu’à présent, à quel point l’utilisateur de reddit, Potatoslayer2, a compilé les messages, trouvant certains points vraiment intéressants, comme le fait que certains des acteurs travaillaient ensemble secrètement sur un projet encore inopiné.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle qui nous permette de savoir de quoi il s’agit ou si cela n’a tout simplement rien à voir avec les projets que, à ce jour, les gens ont en tête. En attendant, nous vous rappelons que Star Wars Battlefront 2 est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Il offre une série de possibilités plus que frappantes pour les joueurs et toutes sortes de mises à jour qui l’ont rendu génial.