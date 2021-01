Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 13:17

Après de multiples rumeurs et fuites, EA a finalement confirmé l’existence de Édition légendaire Mass Effect, qui comprendra les trois jeux de la trilogie optimisés pour la nouvelle et l’ancienne génération de consoles. Bien qu’à l’époque ils n’aient pas donné de jour de lancement précis, plusieurs magasins le publient déjà avec une date particulière.

Selon les magasins ShopItTree et GSSHOP, ce jeu sera mis en vente la prochaine fois 12 mars pour PS4, Xbox One et PC, bien qu’il soit également optimisé pour PS5 et Xbox Series X.

Bien qu’il soit courant que ce type de chose se produise, la date de publication peut ne pas toujours être correcte. Cependant, un article de Eurogamer suggère que l’information est correcte et que Édition légendaire de Mass Effect Il nous parviendra dans quelques mois.

