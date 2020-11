Nous avons perdu le compte des fois où La gamme Galaxy Note de Samsung se prépare à fermer. C’est une idée qui a émergé sous la forme de rumeurs ou de fuites présumées dans presque toutes les générations d’appareils équipés du S Pen de la marque coréenne, et qui est maintenant remise sur la table.

La différence cette fois-ci est qu’il semble que les pièces soient plus adaptées que les saisons précédentes. D’autant qu’il a déjà été divulgué que le S Pen atteindrait les téléphones de la série S, en particulier le Samsung Galaxy S21 Ultra. Alors peut-être, cette fois, la disparition de la Note est plus proche que jamais. Même si une bonne partie du défaut peut être le pliage.

Deux grandes lignes et non trois

Cette fois, il y a deux rumeurs sur la table provenant de sources assez fiables dans le secteur des smartphones. Le premier vient directement de Ice Universe, un leaker bien connu avec un taux de réussite élevé. Ice Universe parle de quoi il n’y a pas d’information passage aux futurs modèles de la série Note.

Un indice inhabituel: il n’y a actuellement aucune information sur le développement de la série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg – Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2020

Il découle des propos de Ice Universe que, publiables ou non, ceux-ci devraient déjà avoir des informations en circulation sur futur Samsung Galaxy Note 21 ou Galaxy Note 30, selon le nom choisi par le fabricant coréen. Il est vrai que l’année 2020 n’est même pas terminée mais les gros modèles ont tendance à avoir de petites fuites bien avant leur arrivée.

Pour alimenter le feu, Max Weinbach, un autre filtre bien connu et fiable qui parle, déjà directement, des modèles Samsung haut de gamme auxquels nous pouvons nous attendre l’année prochaine 2021. Et ici, quatre téléphones de la série S et trois téléphones sont mentionnés de ses lignes de pliage. Modèles de la ligne No Note listés par Weinbach, et un nouvel indice selon lequel le Galaxy Note 20 est peut-être le dernier à arriver avec ce nom.

3 de ces appareils prendront en charge SPen. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 novembre 2020

D’autres rumeurs disent que le S Pen serait non seulement pris en charge par le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais aussi par le Samsung Galaxy Z Fold 3, la troisième génération de son pliage vertical, alors peut-être que Samsung se concentrerait sur l’apport du S Pen à ces derniers. deux gammes et donc n’en ayant pas une troisième en circulation qui diffère déjà peu, il faut le dire, du Galaxy S. ce sont toutes des rumeurs et il n’y a aucune information officielle. Nous resterons en attente.

Via | Android Central

