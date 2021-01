Le smartphone chinois est l’un des meilleurs achats si vous recherchez quelque chose de très bon marché.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il PETIT M3 Peut être le vôtre pour seulement 124 euros avec l’une des offres AliExpress. Nous parlons de la version mondiale de l’appareil chinois, qui arrive avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Grâce à cette offre, vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs smartphones bon marché. Il est livré avec un écran Full HD +, l’un des processeurs Snapdragon de Qualcomm, 3 caméras arrière et une énorme batterie. Ce sont chacune de ses caractéristiques.

Tout ce que vous gagnez avec le mobile de POCO

Le smartphone de POCO a un écran LCD de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Fabriqué en plastique, il présente un design caractéristique qui se distingue par son arrière reconnaissable et original. Vous pouvez le trouver dans une palette variée de couleurs vives.

À l’intérieur se trouve le Qualcomm Snapdragon 662, qui est accompagné de 4 Go de RAM. C’est un processeur que nous avons testé à plus d’une occasion, vous ne trouverez aucun problème au jour le jour. Vous pourrez utiliser toutes sortes d’applications en toute simplicité et profiter d’un smartphone fluide. La version de l’offre est livrée avec 64 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran LCD 6,3 pouces Full HD + 3 caméras arrière Batterie 6000 mAh avec charge rapide sur prise 18 W 3,5 mm, radio FM

Le POCO M3 intègre 3 caméras sur ses fesses: nous sommes tombés sur un capteur principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo à répétition avec 2 mégapixels pour mode portrait. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo 8 mégapixels.

L’autonomie est l’une de ses vertus, puisqu’elle incorpore une batterie impressionnante de 6000 mAh. Peu importe à quel point vous êtes exigeant, vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée. Si votre utilisation est plus ou moins restreinte, vous pouvez même atteindre deux jours sans passer par le chargeur. L’appareil POCO dispose également d’un prise casque et radio FM.

Pour un peu plus de 120 euros, vous avez la possibilité de vous procurer un très bon smartphone. Profite de une fiche technique de solvant et un design qui le rend assez original. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

