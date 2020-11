Le Poco M3 est sur le point de devenir le prochain terminal star du milieu de gamme économique de la sous-marque bien connue Xiaomi, et grâce à une fuite récente, nous avons pu découvrir ses spécifications et sa conception.

Ce qui me frappe le plus, c’est l’effort que Poco déploie dans ses derniers smartphones pour se différencier au niveau de la conception d’autres modèles qui sont ses rivaux directs. Cette stratégie l’a conduit à abandonner les conventions et les designs répétitifs qui saturent actuellement le marché des smartphones, et nous a laissé des approches assez intéressantes, vraiment. Par exemple, le Poco X3 NFC a un design très intéressant, même si à mon avis il a beaucoup d’énormes lettres au dos (ils auraient pu écrire “Poco” de manière plus discrète).

Avec le Poco M3, on voit que cette tendance se poursuit. À l’arrière dudit smartphone, nous trouvons l’île rectangulaire verticale classique qui abrite l’ensemble des caméras, mais ceci est intégré dans un espace plus grand fini en noir et avec les lettres “Poco” en blanc. Je dois dire que, en général, je l’aime beaucoup, mais la même chose se produit avec le Poco X3 NFC, j’ai trop de lettres blanches si grandes.

En regardant à l’avant, nous avons une finition tout écran avec la caméra intégrée dans une encoche en forme de goutte d’eau. Il n’y a aucune trace du lecteur d’empreintes digitales, mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que le Poco M3 manquera de ce composant, il a été “caché” dans le bouton d’alimentation du terminal, qui se trouve sur le côté du smartphone.

Spécifications et prix possible du Poco M3

Bien que nous n’ayons toujours pas d’informations officielles sur les matériaux que le Poco M3 utilisera, nous pouvons pratiquement supposer que ledit terminal il viendra fini en plastiquePuisqu’il s’agit d’un modèle bon marché qui s’adresse directement au marché du milieu de gamme, et le montage du métal et / ou du verre aurait rendu les coûts de fabrication énormément coûteux, et aurait gonflé le prix de vente.

Concernant vos spécifications, nous avons une liste assez complète que nous allons partager avec vous ci-dessous:

Écran de 6,53 pouces avec résolution FullHD +. SoC Snapdragon 662 avec processeur à huit cœurs. GPU Adreno 610.4 Go de RAM. 64 Go de capacité de stockage. Appareil photo principal de 48 MP et deux appareils photo supplémentaires sans préciser à l’arrière. Appareil photo principal de 16 MP. La batterie de 6000 mAh prend en charge une recharge rapide de 18 watts. Android 10 comme système d’exploitation. Lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté.

Nous n’avons pas d’informations sur un éventuel prix de vente, mais ses spécifications confirment qu’il est derrière le Poco X3 NFC, ce qui signifie qu’il devrait être beaucoup moins cher que ça. Le Poco X3 NFC est disponible pour moins de 200 euros dans sa version avec 64 Go de capacité de stockage, et environ 229 euros dans sa variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc le Poco M3 devrait se situer dans la fourchette des 150 euros, environ.

Si tout se passe comme prévu, la présentation Poco M3 aura lieu ensuite 24 novembre. Si vous recherchiez un smartphone peu coûteux mais puissant à offrir ou à vous offrir, n’hésitez pas en cette période des fêtes, le Poco M3 pourrait devenir l’une des meilleures options du marché dans sa gamme de prix.