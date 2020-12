Nous comparons deux des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. Quelle est la meilleure option?

Les mobiles bon marché sont de plus en plus solvables et attractifs. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, il n’est pas nécessaire de faire une grosse dépense pour obtenir un smartphone qui réponde à nos besoins et attentes.

Comme il PETIT M3 comme lui realme 7 Ce sont deux appareils assez bon marché qui se battent pour attirer tous les regards. Mais, Lequel d’entre eux est le meilleur achat? Nous les comparons et passons en revue toutes leurs caractéristiques pour trouver la meilleure option.

Design et teinte: plastique pour les deux, fluidité pour realme

Il PETIT M3 Il est livré avec un corps en plastique et un design assez original. Nous nous sommes habitués au métal et au verre, mais cela ne veut pas dire qu’un plastique bien traité ne peut pas être agréable. En outre, son curieux arrière le différencie de nombreux autres appareils. Sur son devant, un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD + avec une petite encoche en forme de goutte.

Il realme 7 Il est livré avec un design un peu plus courant, également en plastique. Son arrière réfléchit la lumière, avec un changement de texture sur le côté gauche qui ajoute une certaine distinction. Incorpore un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Les plus grandes différences avec le terminal POCO? Il a un trou dans l’écran et un taux de rafraîchissement de 90 Hz cela vous donnera la fluidité.

Caméras: la différence réside dans le grand angle

À l’arrière du POCO, nous trouvons trois caméras: une Capteur principal de 48 mégapixels, une macro 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait qui se répète avec 2 mégapixels. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 8 mégapixels.

Le terminal realme intègre quatre caméras à l’arrière: une Capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour noir et blanc.

Puissance et batterie: une compétition serrée

Le cerveau du POCO M3 est le Qualcomm Snapdragon 662, composé de 8 cœurs qui se déplacent à une vitesse maximale de 2 GHz. Vous ne pouvez le trouver qu’à côté de Mémoire RAM de 4 Go, bien qu’il y ait la possibilité de choisir entre les versions de 64 Go et 128 Go de stockage. La batterie est l’une de ses grandes attractions, avec un incroyable 6000 mAh qui donnent toute la tranquillité d’esprit dont nous avons besoin.

Sous le châssis du realme 7 se trouve le Helio G95 fabriqué par MediaTek, un processeur à 8 cœurs qui fonctionne à une vitesse maximale de 2,05 GHz. Livré avec des versions de 4 Go, 6 Go et jusqu’à 8 Go de mémoire RAM, une grande variété d’options. Les terminaux chinois une batterie de 5000 mAh qui offre également une grande autonomie, avec une puissante charge rapide de 30 W.

Les deux appareils offrent une performance solvant et une fluidité plus que correcte au quotidien. Vous n’aurez aucun problème avec l’un ou l’autre de ces deux processeurs pour les applications que vous utilisez régulièrement et le jeu occasionnel.

Connectivité: basique, mais avec une différence

Nous parlons de terminaux assez bon marché, donc il ne serait pas juste de s’attendre à une connectivité 5G ou à quelque chose de surprenant. Dans les deux cas, nous trouvons une configuration de base, également largement suffisante.

USB Type C, 4G LTE, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi bi-bande sont quelques-unes de ces caractéristiques de base. Cependant, le realme 7 intègre le NFC, que nous pouvons utiliser pour transférer facilement des fichiers, coupler des appareils et payer sans sortir le portefeuille.

POCO M3 vs Realme 7: lequel dois-je acheter?

Le POCO M3 et le realme 7 peuvent être trouvés en dessous de 200 euros. Comme nous l’avons vu, ce sont des appareils assez similaires, mais le realme 7 présente des caractéristiques qui, à mon avis, ils le placent au dessus.

Les premiers sont ceux 90 Hz, qui apportent une fluidité supplémentaire au quotidien. C’est peut-être une fonctionnalité ringard, mais Je crois sincèrement que ça fait une différence quand vous vous y habituez. Aussi nous avons gagné un grand angle dans la section photographique, plus utile que le capteur macro exploité de 2 mégapixels que des dizaines de smartphones ont intégré cette année. Cela nous permet de capturer plus d’informations chaque fois que nous en avons besoin.

